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Гастроэнтеролог-диетолог Дианова: в кашах быстрого приготовления содержится много сахара и мало клетчатки

Каша быстрого приготовления противопоказана худеющим и диабетикам

Здоровье

В кашах быстрого приготовления очень много сахара, заявила гастроэнтеролог-диетолог и кулинарный блогер Нурия Дианова.

Каша быстрого приготовления противопоказана худеющим и диабетикам
Фото: commons.wikimedia.org by Rachel Hathaway, CC BY 2.0

По словам врача, люди, которые стремятся похудеть или страдают сахарным диабетом, ни в коем случае не должны есть подобные каши. Дело в том, что это продукт, содержащий большое количество сахара, а вот клетчатки в нём мало, так как хлопья обработаны особым способом.

Диетолог посоветовала употреблять каши, которые сварили самостоятельно, так как они более питательные, пишет NEWS.ru.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
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Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
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