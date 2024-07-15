Гастроэнтеролог-диетолог Дианова: в кашах быстрого приготовления содержится много сахара и мало клетчатки

Каша быстрого приготовления противопоказана худеющим и диабетикам

В кашах быстрого приготовления очень много сахара, заявила гастроэнтеролог-диетолог и кулинарный блогер Нурия Дианова.

Фото: commons.wikimedia.org by Rachel Hathaway, CC BY 2.0

По словам врача, люди, которые стремятся похудеть или страдают сахарным диабетом, ни в коем случае не должны есть подобные каши. Дело в том, что это продукт, содержащий большое количество сахара, а вот клетчатки в нём мало, так как хлопья обработаны особым способом.

Диетолог посоветовала употреблять каши, которые сварили самостоятельно, так как они более питательные, пишет NEWS.ru.