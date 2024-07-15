Гастроэнтеролог-диетолог Дианова: в кашах быстрого приготовления содержится много сахара и мало клетчатки

В кашах быстрого приготовления очень много сахара, заявила гастроэнтеролог-диетолог и кулинарный блогер Нурия Дианова.
Фото: commons.wikimedia.org by Rachel Hathaway, CC BY 2.0
По словам врача, люди, которые стремятся похудеть или страдают сахарным диабетом, ни в коем случае не должны есть подобные каши. Дело в том, что это продукт, содержащий большое количество сахара, а вот клетчатки в нём мало, так как хлопья обработаны особым способом.
Диетолог посоветовала употреблять каши, которые сварили самостоятельно, так как они более питательные, пишет NEWS.ru.
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Занимается диагностикой и лечением таких заболеваний, как избыточный вес, ожирение, нарушение углеводного обмена, нарушение толерантности к глюкозе, гликемия, заболевания щитовидной железы, заболевания надпочечников, заболевания гипофиза, остеопороз, гиперпролактинемия