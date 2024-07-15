Дерматолог Жовтан: в жару лучше выбирать лёгкие светлые модели одежды из натуральной ткани

Чтобы легче пережить жару, дерматолог Наталия Жовтан советует выбирать одежду из лёгких и натуральных тканей.
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По словам врача, идеальный вариант — это лён и хлопок.
"В летнюю жару лучше выбирать лёгкие светлые модели одежды из натуральной ткани, допустимо незначительное добавление вискозы, для сохранения формы брюк или платья. Лён, хлопок являются идеальным выбором как для детского и мужского, так и для женского гардероба", — объяснила она.
Эксперт посоветовала отказаться от облегающей синтетической одежды, особенно тёмных оттенков, а также долго носить слишком открытую одежду, чтобы не получить солнечные ожоги. Лучше выбирать одежду свободного кроя, сообщает NEWS.ru.
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