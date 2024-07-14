Британские учёные выяснили, в чём "совы" опережают "жаворонков"

Учёные Имперского колледжа Лондона выяснили, что "совы" обладают лучшими когнитивными способностями, чем "жаворонки".
Были проанализированы показатели более 26 тыс. человек, чтобы выяснить, как различные аспекты сна влияют на способности. "Совы" показали лучшие результаты на когнитивных тестах, а "жаворонки" — самые низкие по сравнению с другими.
Учёные также выяснили, что для работы мозга лучше спать семь-девять часов в сутки. Более продолжительный или короткий сон, наоборот, негативно сказывается на показателях.
Июль — это середина лета, время, когда садоводы наслаждаются плодами своих трудов.