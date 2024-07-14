Британские учёные выяснили, в чём "совы" опережают "жаворонков"

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В Имперском колледже Лондона обнаружили, что у "сов" мозг работает лучше

Здоровье

Учёные Имперского колледжа Лондона выяснили, что "совы" обладают лучшими когнитивными способностями, чем "жаворонки".

В Имперском колледже Лондона обнаружили, что у "сов" мозг работает лучше
Фото: https://mykaleidoscope.ru/x/jemocii/12349-chuvstvo-trevogi-i-bessonnica-55-foto.html

Были проанализированы показатели более 26 тыс. человек, чтобы выяснить, как различные аспекты сна влияют на способности. "Совы" показали лучшие результаты на когнитивных тестах, а "жаворонки" — самые низкие по сравнению с другими.

Учёные также выяснили, что для работы мозга лучше спать семь-девять часов в сутки. Более продолжительный или короткий сон, наоборот, негативно сказывается на показателях.

 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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