Купание на пляже противопоказано после перенесенных инсульта и инфаркта

Врач Андрей Тяжельников предупредил, что людям, недавно перенесшим инфаркт или инсульт, а также пациентам с хроническими заболеваниями, лучше отказаться от купания в водоёме.
В пик солнечной активности с 12:00 до 16:00 нужно избегать прогулок на улице или находиться в тени. Одежда должна быть легкой и из натуральных тканей. Важно пить минимум два литра воды в день.
"Жаркая погода, горячее солнце, перепад температур при купании — это значительная нагрузка на организм, адаптационные возможности которого снижены заболеваниями, поэтому риски обострений повышаются", — пояснил специалист.
Следует пройти до конца период реабилитации и уже потом планировать активный летний отдых.
Кроме того в жару опасно сразу заходить в прохладное помещение, даже если там температура не ниже +19°C, поэтому нужно постепенно снижать температуру для охлаждения. Прятаться от жары в холодных отделах супермаркетов — не лучшая идея.
Июль — это середина лета, время, когда садоводы наслаждаются плодами своих трудов.