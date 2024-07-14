Купание на пляже противопоказано после перенесенных инсульта и инфаркта

Врач Тяжельников советует воздержаться от купания летом после инфаркта и инсульта

1:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач Андрей Тяжельников предупредил, что людям, недавно перенесшим инфаркт или инсульт, а также пациентам с хроническими заболеваниями, лучше отказаться от купания в водоёме.

Фото: Openverse by Ele-chudinovsk, CC BY-SA 4.0

В пик солнечной активности с 12:00 до 16:00 нужно избегать прогулок на улице или находиться в тени. Одежда должна быть легкой и из натуральных тканей. Важно пить минимум два литра воды в день.

"Жаркая погода, горячее солнце, перепад температур при купании — это значительная нагрузка на организм, адаптационные возможности которого снижены заболеваниями, поэтому риски обострений повышаются", — пояснил специалист.

Следует пройти до конца период реабилитации и уже потом планировать активный летний отдых.

Кроме того в жару опасно сразу заходить в прохладное помещение, даже если там температура не ниже +19°C, поэтому нужно постепенно снижать температуру для охлаждения. Прятаться от жары в холодных отделах супермаркетов — не лучшая идея.