Новая эпидемия угрожает слепотой половине населения Земли. Как предотвратить?

Половина человечества будет носить очки к 2050 году

1:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

К 2050 году половина населения Земли будет носить очки или линзы из-за близорукости. Согласно исследованию El Pais, это связано с частым использованием гаджетов, что нарушает циркадные ритмы организма.

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Последствия привычки сидеть у экранов грозят проблемами со сном, обменом веществ, выработкой гормонов и низкой трудоспособностью. Миопия — это особенность строения глаза, при которой человек плохо видит вдаль. На данный момент больше всего людей с миопией проживает в Азии.

Для сохранения зрения ученые советуют сократить время перед экранами, регулярно делать перерывы, зрительную гимнастику и обогащать рацион черникой, морковью, шпинатом, смородиной, орехами и зеленью.

Также важно раз в год проходить проверку у врача-окулиста, поскольку при зрении ниже 6 диоптрий возрастают риски полной слепоты.