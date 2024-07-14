Клетчатка: где она встречается и для чего нужна

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Клетчатка помогает снизить уровень сахара и холестерина

1:19
Здоровье

Цельнозерновые продукты являются источником нерастворимой клетчатки, которая помогает контролировать вес, способствует здоровью кишечника и сердца, а также поддерживает регулярное опорожнение кишечника.

Клетчатка помогает снизить уровень сахара и холестерина
Фото: flickr.com by ginnerobot, CC BY-SA 2.0

Для чего нужна клетчатка

Продукты с клетчаткой полезны, потому что они помогают регулировать уровень сахара в крови, влияя на чувство голода и сытости.

Кроме того, грубые волокна играют важную роль в пищеварении, обеспечивая механическое перемещение пищи по желудочно-кишечному тракту.

Растворимая клетчатка способствует снижению уровня глюкозы и холестерина в крови. Она содержится в таких продуктах, как овсянка, фасоль и бобовые, а также в некоторых фруктах и овощах. Нерастворимая клетчатка действует как щётка, очищающая пищеварительный тракт.

Какая клетчатка лучше усваивается

Растворимая клетчатка (например, в огурцах, чернике, фасоли, орехах) помогает замедлить пищеварение. Таким образом, сахара высвобождаются и усваиваются дольше, а уровень сахара регулируется.

Также можно с успехом использовать сухую клетчатку.

Она продаётся в аптеках, супермаркетах и магазинах здорового питания.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Барсегян Севак
Специалист в области челюстно-лицевой и пластической хирургии, хирургической и ортопедической стоматологии.
Специалист Сторожев Константин
Челюстно-лицевой хирург, имплантолог
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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Клетчатка помогает снизить уровень сахара и холестерина
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