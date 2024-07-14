Как бороться с тягой к углеводам: эффективные способы

Советы, как побороть тягу к быстрым углеводам

1:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие люди потребляют большое количество углеводов. Между тем избыток углеводов может быть не так хорош для вашего организма, поэтому вам стоит справиться со своей тягой.

Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Makeev, CC BY-SA 4.0

Вот несколько советов, которые могут вам помочь.

Выбирайте сложные углеводы

Вместо быстрых углеводов, таких как белый хлеб и сладкие хлопья, выбирайте сложные углеводы. Они содержатся в цельнозерновых продуктах. Сложные углеводы медленно высвобождают энергию и помогают вам дольше чувствовать себя сытым, уменьшая тягу к еде.

Белок и клетчатка

Включите в свой рацион продукты, богатые белком и клетчаткой. К ним относятся нежирное мясо, бобовые, овощи и фрукты. Они сведут к минимуму тягу к углеводам.

Полезные жиры

Включайте в свой рацион источники полезных жиров, такие как авокадо, орехи и оливковое масло. Эти жиры могут помочь обуздать тягу к еде и обеспечить чувство сытости.

Полезные перекусы

Выбирайте полезные варианты перекусов. Например, нарезанные овощи с хумусом, греческий йогурт с ягодами или горсть орехов.