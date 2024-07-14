Полезность этих продуктов переоценена: разъяснения диетологов

Польза безглютеновых продуктов переоценена

1:27 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Мы все слышим тонны информации о том, что полезно есть, а что нет. Между тем некоторые продукты, которые рекламируются как чрезвычайно полезные, могут быть переоценены, поэтому вам не нужно заставлять себя есть их.

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Давайте выясним, какие продукты не так хороши, как о них говорят.

Батончики мюсли

Хотя батончики мюсли могут быть удобными и казаться полезными, многие из них содержат добавленный сахар и нездоровые жиры. Ищите варианты с меньшим количеством сахара и большим количеством орехов, семян и цельнозерновых продуктов.

Фруктовый сок

Фруктовый сок часто воспринимается как питательный продукт, но он может стать сахарной бомбой. Даже в 100%-ном фруктовом соке отсутствует клетчатка, содержащаяся в цельных фруктах, что делает его менее сытным и потенциально приводит к чрезмерному потреблению сахара.

Лучше есть цельные фрукты и ограничить потребление фруктовых соков.

Безглютеновые продукты

Безглютеновые продукты часто считаются более здоровой альтернативой, но это не всегда так.

Многие безглютеновые продукты содержат больше сахара, вредных жиров и искусственных добавок, чтобы компенсировать вкус и текстуру, потерянные при удалении глютена.

Всегда читайте этикетки и выбирайте цельные, натуральные безглютеновые продукты.