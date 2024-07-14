Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Виктория Боня покидает "Выжить в Дубае": разочарование и честный бой
Почему самостоятельное удаление гель-лака дома может быть опасным?
Эксперт объяснил, как сэкономить на бензине летом: советы по экономии топлива
Не попадите в ловушку авиакомпаний: что нужно знать о багаже перед полётом
GRL: климатический цикл Эль-Ниньо управляет снегопадами в Антарктике
Microsoft подтверждает: Xbox теперь доступен без консоли
Косметолог Дурова: как выбрать идеальное солнцезащитное средство для вашего типа кожи
Лень — спасение от аномальной жары
США в десятке стран с самой дорогой питьевой водой
Полезность этих продуктов переоценена: разъяснения диетологов

Польза безглютеновых продуктов переоценена

1:27
Здоровье

Мы все слышим тонны информации о том, что полезно есть, а что нет. Между тем некоторые продукты, которые рекламируются как чрезвычайно полезные, могут быть переоценены, поэтому вам не нужно заставлять себя есть их.

Польза безглютеновых продуктов переоценена
Фото: commons.wikimedia.org by Thomson200, PDM

Давайте выясним, какие продукты не так хороши, как о них говорят.

Батончики мюсли

Хотя батончики мюсли могут быть удобными и казаться полезными, многие из них содержат добавленный сахар и нездоровые жиры. Ищите варианты с меньшим количеством сахара и большим количеством орехов, семян и цельнозерновых продуктов.

Фруктовый сок

Фруктовый сок часто воспринимается как питательный продукт, но он может стать сахарной бомбой. Даже в 100%-ном фруктовом соке отсутствует клетчатка, содержащаяся в цельных фруктах, что делает его менее сытным и потенциально приводит к чрезмерному потреблению сахара.

Лучше есть цельные фрукты и ограничить потребление фруктовых соков.

Безглютеновые продукты

Безглютеновые продукты часто считаются более здоровой альтернативой, но это не всегда так.

Многие безглютеновые продукты содержат больше сахара, вредных жиров и искусственных добавок, чтобы компенсировать вкус и текстуру, потерянные при удалении глютена.

Всегда читайте этикетки и выбирайте цельные, натуральные безглютеновые продукты.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Oгурцы растут как бешеные и не болеют: нужны обычный йод и молочная сыворотка

Это средство помогает огурцам противостоять болезням, насыщает растения полезными веществами, необходимыми для формирования завязей и активного роста.

Молочная сыворотка и йод cпacут oгуpцы oт бoлeзнeй и повысят урожай
На данный момент украинская ПВО превратилась в решето
Сводка с фронта: ВС РФ разрушили самую сильную систему ПВО НАТО, Трампу отстрелили ухо в предвыборной гонке
Можно ли на одной грядке сажать тыкву и кабачки: об этом должны знать все огородники
Даст лапу и принесёт тапки: названы самые преданные породы кошек
На данный момент украинская ПВО превратилась в решето Дмитрий Плотников Украинские блогеры-миллионники стали призывать Зеленского к немедленному миру Любовь Степушова
На каком расстоянии камеры видят нарушения: полезная информация
Как подкормить помидоры водкой: вы удивитесь, какой будет результат
Благотворительный концерт Полины Гагариной в Лужниках: триумфальное шоу четырех стихий
Благотворительный концерт Полины Гагариной в Лужниках: триумфальное шоу четырех стихий
Последние материалы
Почему самостоятельное удаление гель-лака дома может быть опасным?
Эксперт объяснил, как сэкономить на бензине летом: советы по экономии топлива
Польза безглютеновых продуктов переоценена
Не попадите в ловушку авиакомпаний: что нужно знать о багаже перед полётом
GRL: климатический цикл Эль-Ниньо управляет снегопадами в Антарктике
Microsoft подтверждает: Xbox теперь доступен без консоли
Косметолог Дурова: как выбрать идеальное солнцезащитное средство для вашего типа кожи
Лень — спасение от аномальной жары
США в десятке стран с самой дорогой питьевой водой
Чем можно заменить сливочное масло в тесте? Предлагаем девять разных вариантов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников