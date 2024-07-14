Не спешите мазать и кутать поясницу: болезни внутренних органов могут маскироваться под боль в спине

Боль в спине — это симптом, который может быть вызван различными причинами. Наиболее часто она возникает из-за проблем с мышцами, костями или межпозвоночными дисками.
В таких случаях снять спазмы и уменьшить боль можно простыми физическими упражнениями и мазями.
Однако иногда боль в пояснице может быть отражённой, то есть исходить не от позвоночника, а от других органов. Например, заболевания органов брюшной полости, малого таза или грудной клетки могут вызывать боль, которая отдаёт в поясницу.
К таким заболеваниям относятся аппендицит, аневризма аорты, мочекаменная болезнь, инфекции почек и мочевого пузыря, а также инфекции органов малого таза и яичников.
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