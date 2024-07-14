Стало известно, какие грибы снижают риск развития рака

УчёныеСША: Грибы снижают риск развития рака на 45 процентов

0:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные из Пенсильванского университета обнаружили, что грибы могут снижать риск развития рака. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Advances in Nutrition.

Фото: commons.wikimedia.org by böhringer friedrich, CC BY-SA 2.5

Исследования показали, что у людей, которые включали грибы в свой рацион, вероятность смерти от рака была на 45% ниже по сравнению с теми, кто не употреблял их.

Им вторят учёные из Индии и Бельгии. Они выделили несколько видов грибов, которые могут быть особенно полезны для здоровья: шиитаке, индюшачий хвост, рейши, шампиньоны и майтаке.