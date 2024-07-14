Стало известно, какие грибы снижают риск развития рака
УчёныеСША: Грибы снижают риск развития рака на 45 процентов
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Учёные из Пенсильванского университета обнаружили, что грибы могут снижать риск развития рака. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Advances in Nutrition.
Фото: commons.wikimedia.org by böhringer friedrich, CC BY-SA 2.5
Исследования показали, что у людей, которые включали грибы в свой рацион, вероятность смерти от рака была на 45% ниже по сравнению с теми, кто не употреблял их.
Им вторят учёные из Индии и Бельгии. Они выделили несколько видов грибов, которые могут быть особенно полезны для здоровья: шиитаке, индюшачий хвост, рейши, шампиньоны и майтаке.
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Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Барсегян Севак
Специалист в области челюстно-лицевой и пластической хирургии, хирургической и ортопедической стоматологии.
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации