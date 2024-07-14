Стало известно, как смех влияет на иммунитет и сколько нужно смеяться, чтобы укрепить иммунитет

Римма Яхина, главный врач Саратовского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики, рассказала о том, как укрепить иммунитет.
Она подчеркнула, что для этого важно соблюдать режим сна — спать нужно 7-8 часов в сутки. Кроме того, врач посоветовала уделять 20 минут в день смеху.
"Смех укрепляет иммунитет. Во время смеха вырабатывается гормон счастья — дофамин, а также другие химические вещества. Они улучшают работу мозга и снижают уровень стресса", — рассказала Яхина.
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