Стало известно, как смех влияет на иммунитет и сколько нужно смеяться, чтобы укрепить иммунитет

Врач Яхина рассказала, что смех укрепляет иммунитет

0:36 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Римма Яхина, главный врач Саратовского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики, рассказала о том, как укрепить иммунитет.

Фото: flickr.com by Emanuele Spies, CC BY 2.0

Она подчеркнула, что для этого важно соблюдать режим сна — спать нужно 7-8 часов в сутки. Кроме того, врач посоветовала уделять 20 минут в день смеху.

"Смех укрепляет иммунитет. Во время смеха вырабатывается гормон счастья — дофамин, а также другие химические вещества. Они улучшают работу мозга и снижают уровень стресса", — рассказала Яхина.