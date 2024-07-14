Какую опасность для здоровья представляет аспартам: вся правда об этом веществе

Иногда искусственные подсластители могут быть чрезвычайно полезны для людей с диабетом и тех, кто хочет питаться более здоровой пищей.
Но подсластители, такие как аспартам, иногда могут быть довольно опасными.
Аспартам содержит аминокислоту под названием фенилаланин. Некоторые люди страдают заболеванием, называемым фенилкетонурией, и не могут правильно расщеплять фенилаланин.
Для них употребление аспартама может быть вредным, потому что он может накапливаться в организме и вызывать проблемы со здоровьем.
Некоторые люди сообщали о головных болях или о том, что у них аллергия на аспартам. Однако эти реакции довольно редки и не доказаны научными исследованиями.
Некоторые исследования также показывают, что аспартам может влиять на наши вкусовые предпочтения, заставляя нас хотеть более сладкой пищи.
Это может привести к нездоровым пищевым привычкам.
Для некоторых людей употребление продуктов с аспартамом может привести к дискомфорту в пищеварении, такому как вздутие живота, газы или диарея.
Важно помнить, что подавляющее большинство людей могут безопасно употреблять аспартам без каких-либо проблем.
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