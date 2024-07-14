Какую опасность для здоровья представляет аспартам: вся правда об этом веществе

Аспартам может приводить к головной боли и аллергии

1:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Иногда искусственные подсластители могут быть чрезвычайно полезны для людей с диабетом и тех, кто хочет питаться более здоровой пищей.

Фото: PublicDomainPictures.net by Rostislav Kralik, PDM

Но подсластители, такие как аспартам, иногда могут быть довольно опасными.

Фенилаланин

Аспартам содержит аминокислоту под названием фенилаланин. Некоторые люди страдают заболеванием, называемым фенилкетонурией, и не могут правильно расщеплять фенилаланин.

Для них употребление аспартама может быть вредным, потому что он может накапливаться в организме и вызывать проблемы со здоровьем.

Головные боли и аллергии

Некоторые люди сообщали о головных болях или о том, что у них аллергия на аспартам. Однако эти реакции довольно редки и не доказаны научными исследованиями.

Аппетит и тяга к еде

Некоторые исследования также показывают, что аспартам может влиять на наши вкусовые предпочтения, заставляя нас хотеть более сладкой пищи.

Это может привести к нездоровым пищевым привычкам.

Расстройство пищеварения

Для некоторых людей употребление продуктов с аспартамом может привести к дискомфорту в пищеварении, такому как вздутие живота, газы или диарея.

Важно помнить, что подавляющее большинство людей могут безопасно употреблять аспартам без каких-либо проблем.