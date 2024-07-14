Как стресс влияет на аппетит: важная информация

Стресс может вызвать как повышение, так и ухудшение аппетита

1:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие люди отмечают, что их аппетит меняется, когда они находятся в состоянии стресса, расстройства — это довольно распространённая вещь.

Фото: Wikipedia by Vosicos635, CC BY-SA 4.0

В то время как некоторые люди в принципе не могут есть, когда что-то не так, другие, как правило, переедают, пытаясь справиться со своими чувствами. Вот как это работает.

Гормональная реакция

Когда вы испытываете стресс, ваше тело выделяет гормоны, особенно кортизол, который часто называют "гормоном стресса".

Этот гормон может влиять на аппетит, он может увеличить ваше желание есть определённые продукты, особенно те, которые содержат много сахара, жира или соли.

Эмоциональное переедание

Некоторые люди едят больше, когда испытывают стресс, чтобы справиться со своими эмоциями. Стресс может привести к чувству тревоги, грусти или разочарования, а приём пищи может обеспечить комфорт.

Такое эмоциональное питание может привести к чрезмерному потреблению калорий и выбору нездоровой пищи.

Потеря аппетита

С другой стороны, стресс также может подавлять аппетит у некоторых людей. Организм уделяет первоочерёдное внимание борьбе со стрессом, что может привести к снижению желания есть.

Индивидуальная вариативность

Важно отметить, что люди по-разному реагируют на стресс. У некоторых может наблюдаться повышенный аппетит, в то время как у других может наблюдаться снижение аппетита.

Кроме того, реакция человека на стресс может варьироваться от одной стрессовой ситуации к другой.