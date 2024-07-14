Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Какова цель страхования ответственности?
Ветврач Федосеева предупредила, что не каждый ветеринар любит животных
Новая жена Харламова рискует повторить судьбу Кристины Асмус
В России с 2025 года может быть введён туристический налог
Игры по известным кинофраншизам, которые стоит попробовать
Аспартам может приводить к головной боли и аллергии
Названа самая лучшая подкормка для томатов
Не запускается авто? Есть простое решение
Британская Корона вложила 6,6 миллиона долларов в новые апартаменты в Нью-Йорке
Как стресс влияет на аппетит: важная информация

Стресс может вызвать как повышение, так и ухудшение аппетита

1:40
Здоровье

Многие люди отмечают, что их аппетит меняется, когда они находятся в состоянии стресса, расстройства — это довольно распространённая вещь.

Стресс может вызвать как повышение, так и ухудшение аппетита
Фото: Wikipedia by Vosicos635, CC BY-SA 4.0

В то время как некоторые люди в принципе не могут есть, когда что-то не так, другие, как правило, переедают, пытаясь справиться со своими чувствами. Вот как это работает.

Гормональная реакция

Когда вы испытываете стресс, ваше тело выделяет гормоны, особенно кортизол, который часто называют "гормоном стресса".

Этот гормон может влиять на аппетит, он может увеличить ваше желание есть определённые продукты, особенно те, которые содержат много сахара, жира или соли.

Эмоциональное переедание

Некоторые люди едят больше, когда испытывают стресс, чтобы справиться со своими эмоциями. Стресс может привести к чувству тревоги, грусти или разочарования, а приём пищи может обеспечить комфорт.

Такое эмоциональное питание может привести к чрезмерному потреблению калорий и выбору нездоровой пищи.

Потеря аппетита

С другой стороны, стресс также может подавлять аппетит у некоторых людей. Организм уделяет первоочерёдное внимание борьбе со стрессом, что может привести к снижению желания есть.

Индивидуальная вариативность

Важно отметить, что люди по-разному реагируют на стресс. У некоторых может наблюдаться повышенный аппетит, в то время как у других может наблюдаться снижение аппетита.

Кроме того, реакция человека на стресс может варьироваться от одной стрессовой ситуации к другой.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Можно ли обрезать яблоню в июле: секреты летней обрезки

Июль — это середина лета, время, когда садоводы наслаждаются плодами своих трудов.

Эксперты ответили, можно ли обрезать яблоню в июле
4 важных момента для моркови, которые нельзя упускать в июле
Июльские хитрости для получения сочной и сахаристой моркови
Вы обожали этот десерт в детстве: торт без выпечки с кремом из сгущёнки, творога и вишней
Топ-3 породы собак, которые никогда не предадут вас
Ракеты "Калибр" запускают корабли ВМФ РФ из акватории Каспийского моря Дмитрий Плотников Украинские блогеры-миллионники стали призывать Зеленского к немедленному миру Любовь Степушова
Секреты опытных дачников: как уничтожить сорняки быстро и навсегда
Секреты огромных и сладких арбузов: почему прищипывание — обязательная процедура
Продлеваем сезон: как заставить огурцы плодоносить до морозов
Продлеваем сезон: как заставить огурцы плодоносить до морозов
Последние материалы
Ветврач Федосеева предупредила, что не каждый ветеринар любит животных
Новая жена Харламова рискует повторить судьбу Кристины Асмус
В России с 2025 года может быть введён туристический налог
Игры по известным кинофраншизам, которые стоит попробовать
Аспартам может приводить к головной боли и аллергии
Названа самая лучшая подкормка для томатов
Не запускается авто? Есть простое решение
Британская Корона вложила 6,6 миллиона долларов в новые апартаменты в Нью-Йорке
Финские учёные сравнили появление в доме щенка с послеродовой депрессией
Косметолог Иванова объяснила, как ухаживать за кожей шеи и декольте в любом возрасте
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников