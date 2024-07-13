Почему вы не чувствуете себя сытым после еды: разъяснения диетологов

Причины появления чувства голода после еды

1:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Согласно исследованию 2022 года, употребление кофе действует как естественное средство для подавления аппетита и увеличения расщепления жира.

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Почему вы не чувствуете сытости после еды

Пищевые факторы: нерегулярное питание, употребление жирного мяса, мучных продуктов, а также продуктов, способствующих газообразованию. Ещё на это влияют психоэмоциональные перегрузки, стрессы, приём некоторых лекарственных препаратов.

Что влияет на чувство сытости

На сытость влияет множество факторов. Объём потребляемой пищи, калорийность, количество и тип клетчатки, а также то, потребляется ли пища в жидком или твёрдом виде — всё это играет роль.

Какие продукты утоляют голод надолго

Бобовые, белковые продукты, крупы, картофель, рыба имеют высокий индекс насыщения.

Здоровому человеку не нужно скрупулезно контролировать гликемический индекс потребляемых продуктов. Достаточно придерживаться основных правил рационального питания и избегать переедания.