Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Samsung укрепляет позиции с заказом на 2-нм чипы от Preferred Networks
Как создать интерьер для кошатников
Что понимается под ответственностью в страховании?
Можно ли увеличить мощность двигателя заменой свечей зажигания: ответ экспертов
Как сделать переднюю панель автомобиля блестящей без химии
Machine Gun Kelly и Меган Фокс снова вместе после расставания
Жители курортных городов поделились мнениями о туристах
Хочу пруд на даче: что нужно учитывать, чтобы водоём стал удачным решением
Как собрать идеальную косметичку: 4 незаменимых продукта
Почему вы не чувствуете себя сытым после еды: разъяснения диетологов

Причины появления чувства голода после еды

1:09
Здоровье

Согласно исследованию 2022 года, употребление кофе действует как естественное средство для подавления аппетита и увеличения расщепления жира.

Причины появления чувства голода после еды
Фото: freepik.com by Racool_studio is licensed under Free More info

Почему вы не чувствуете сытости после еды

Пищевые факторы: нерегулярное питание, употребление жирного мяса, мучных продуктов, а также продуктов, способствующих газообразованию. Ещё на это влияют психоэмоциональные перегрузки, стрессы, приём некоторых лекарственных препаратов.

Что влияет на чувство сытости

На сытость влияет множество факторов. Объём потребляемой пищи, калорийность, количество и тип клетчатки, а также то, потребляется ли пища в жидком или твёрдом виде — всё это играет роль.

Какие продукты утоляют голод надолго

Бобовые, белковые продукты, крупы, картофель, рыба имеют высокий индекс насыщения.

Здоровому человеку не нужно скрупулезно контролировать гликемический индекс потребляемых продуктов. Достаточно придерживаться основных правил рационального питания и избегать переедания.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Сафина Айгуль
Заведующая отделением терапии, ревматолог
Специалист Смитиенко Анна
Врач-терапевт, пульмонолог
Специалист Романовская Ксения
Ведет прием пациентов с: патологией органов дыхания (бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких, острые и хронические бронхиты, пневмонии), кожным синдромом (зуд, экземы, аллергические дерматиты, острые и рецидивирующие крапивницы, грибковые и бактериальные поражения кожи и слизистых)
Обсудить
Популярное
Можно ли обрезать яблоню в июле: секреты летней обрезки

Июль — это середина лета, время, когда садоводы наслаждаются плодами своих трудов.

Эксперты ответили, можно ли обрезать яблоню в июле
4 важных момента для моркови, которые нельзя упускать в июле
Июльские хитрости для получения сочной и сахаристой моркови
Вы обожали этот десерт в детстве: торт без выпечки с кремом из сгущёнки, творога и вишней
Топ-3 породы собак, которые никогда не предадут вас
Ракеты "Калибр" запускают корабли ВМФ РФ из акватории Каспийского моря Дмитрий Плотников Украинские блогеры-миллионники стали призывать Зеленского к немедленному миру Любовь Степушова
Секреты опытных дачников: как уничтожить сорняки быстро и навсегда
Секреты огромных и сладких арбузов: почему прищипывание — обязательная процедура
Продлеваем сезон: как заставить огурцы плодоносить до морозов
Продлеваем сезон: как заставить огурцы плодоносить до морозов
Последние материалы
Что понимается под ответственностью в страховании?
Можно ли увеличить мощность двигателя заменой свечей зажигания: ответ экспертов
Причины появления чувства голода после еды
Как сделать переднюю панель автомобиля блестящей без химии
Machine Gun Kelly и Меган Фокс снова вместе после расставания
Жители курортных городов поделились мнениями о туристах
Хочу пруд на даче: что нужно учитывать, чтобы водоём стал удачным решением
Как собрать идеальную косметичку: 4 незаменимых продукта
Названы российские регионы-лидеры по объему потребления вина
Боец UFC Лопес: Евлоев может так и прятаться в горах
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников