Почему вы не чувствуете себя сытым после еды: разъяснения диетологов

Согласно исследованию 2022 года, употребление кофе действует как естественное средство для подавления аппетита и увеличения расщепления жира.
Пищевые факторы: нерегулярное питание, употребление жирного мяса, мучных продуктов, а также продуктов, способствующих газообразованию. Ещё на это влияют психоэмоциональные перегрузки, стрессы, приём некоторых лекарственных препаратов.
На сытость влияет множество факторов. Объём потребляемой пищи, калорийность, количество и тип клетчатки, а также то, потребляется ли пища в жидком или твёрдом виде — всё это играет роль.
Бобовые, белковые продукты, крупы, картофель, рыба имеют высокий индекс насыщения.
Здоровому человеку не нужно скрупулезно контролировать гликемический индекс потребляемых продуктов. Достаточно придерживаться основных правил рационального питания и избегать переедания.
Июль — это середина лета, время, когда садоводы наслаждаются плодами своих трудов.