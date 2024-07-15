Маркетинговая уловка производителей средств для стирки белья: "Конфетки в разной обёртке"

Химик Орлов признал безопасными большинство моющих средств для домашнего применения

2:26 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Большинство моющих средств для домашнего применения абсолютно безопасны для здоровья, уверен независимый эксперт, кандидат химических наук Юрий Орлов. Своей оценкой он поделился с Pravda.Ru в понедельник.

Фото: Pexels by Andrea Piacquadio, CC0

"Например, многие средства для унитаза содержат активный хлор. Ничего плохого в этом нет. Потому что хлор — самое эффективное дезинфицирующее средство, — объясняет специалист. — Так же и отбеливающие средства. Раньше вовсю отбеливали той же хлоркой. Белизна продавалась. Но это самое кондовое, самое дешёвое радикальное средство. Сейчас есть масса других не содержащих хлор средств, которые используют активно и в стиральных машинах".

"Здесь такая ситуация: есть дешёвые радикальные, есть подороже, но они не такие агрессивные, не такие ядрёные", — подчёркивает он.

"Что касается стиральных порошков, там достаточно всё устоялось. Известна масса поверхностно-активных моющих средств, они все проверены, их используют, и проблем нет", — продолжает собеседник издания.

Причём нет никакой необходимости выбирать вместо порошка гель, капсулы или ещё какую-то альтернативную форму. "Основа всё равно та же самая. Такой, может быть, маркетинговый ход, завлекалка такая: порошок надоел, а вот давайте кубики, содержащие гель — бросил и всё. Но суть-то одна и та же — всё равно те же моющие вещества, как конфетки в разной обертке", — утверждает эксперт.

"Опасное в эти вещества никто, естественно, не добавляет. Потому что они проходят контроль. Прежде чем выпустить на рынок моющие дезинфицирующие средства, все они проходят контроль, естественно, им дают разрешение на применение", — уверяет он.

Реальную опасность представляют разве что средства для прочистки засоров в канализации на основе щёлочи, такие как "Крот". "Это действительно агрессивное, опасное — там надо в перчатках всё делать. А для массового применения, для обыкновенной кухни или посуды нет таких веществ", — говорит Орлов.

"Тем не менее, должен сказать, что люди все разные. Кто-то не реагирует на эти вещества, а кто-то получит аллергическую реакцию. Это сугубо всё индивидуально", — заключил он.