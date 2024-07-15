Маркетинговая уловка производителей средств для стирки белья: "Конфетки в разной обёртке"

Большинство моющих средств для домашнего применения абсолютно безопасны для здоровья, уверен независимый эксперт, кандидат химических наук Юрий Орлов. Своей оценкой он поделился с Pravda.Ru в понедельник.
"Например, многие средства для унитаза содержат активный хлор. Ничего плохого в этом нет. Потому что хлор — самое эффективное дезинфицирующее средство, — объясняет специалист. — Так же и отбеливающие средства. Раньше вовсю отбеливали той же хлоркой. Белизна продавалась. Но это самое кондовое, самое дешёвое радикальное средство. Сейчас есть масса других не содержащих хлор средств, которые используют активно и в стиральных машинах".
"Здесь такая ситуация: есть дешёвые радикальные, есть подороже, но они не такие агрессивные, не такие ядрёные", — подчёркивает он.
"Что касается стиральных порошков, там достаточно всё устоялось. Известна масса поверхностно-активных моющих средств, они все проверены, их используют, и проблем нет", — продолжает собеседник издания.
Причём нет никакой необходимости выбирать вместо порошка гель, капсулы или ещё какую-то альтернативную форму. "Основа всё равно та же самая. Такой, может быть, маркетинговый ход, завлекалка такая: порошок надоел, а вот давайте кубики, содержащие гель — бросил и всё. Но суть-то одна и та же — всё равно те же моющие вещества, как конфетки в разной обертке", — утверждает эксперт.
"Опасное в эти вещества никто, естественно, не добавляет. Потому что они проходят контроль. Прежде чем выпустить на рынок моющие дезинфицирующие средства, все они проходят контроль, естественно, им дают разрешение на применение", — уверяет он.
Реальную опасность представляют разве что средства для прочистки засоров в канализации на основе щёлочи, такие как "Крот". "Это действительно агрессивное, опасное — там надо в перчатках всё делать. А для массового применения, для обыкновенной кухни или посуды нет таких веществ", — говорит Орлов.
"Тем не менее, должен сказать, что люди все разные. Кто-то не реагирует на эти вещества, а кто-то получит аллергическую реакцию. Это сугубо всё индивидуально", — заключил он.
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