Названа идеальная порция салата: советы диетологов

Диетологи рассказали, как рассчитать идеальную порцию салата

1:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Салат часто рассматривается как самый здоровый вариант блюда, который вы можете приготовить, но это также зависит от ингредиентов и размера порции.

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У всех нас разная конституция тела и потребности, так как же выбрать идеальную порцию салата и полезные ингредиенты? На самом деле есть несколько советов, которые могут вам помочь.

Выберите подходящую тарелку или миску

Начните с обеденной тарелки обычного размера или большой салатницы.

Выбирайте разнообразные овощи

На одной половине тарелки положите разнообразные свежие овощи. Вы можете использовать такие ингредиенты, как листья салата, шпинат, помидоры, огурцы, болгарский перец, морковь, редис или любые другие овощи, которые вам нравятся.

Добавьте белок

В одну из четвертинок, оставшихся на тарелке или миске, добавьте источник белка. Это может быть курица-гриль, нарезанная индейка или ветчина, яйца, сваренные вкрутую, тофу, консервированный тунец или лосось, нут или фасоль как источник растительного белка.

Дополнительные ингредиенты

В другой четверти вы можете положить дополнительные ингредиенты, чтобы улучшить текстуру и вкус вашего салата. Подумайте о том, чтобы добавить орехи (например, миндаль, грецкие орехи), семена (например, семена подсолнечника, тыквенные семечки), сыр (например, фета, козий сыр), гренки или поджаренный хлеб для хруста.

Заправка

Слегка сбрызните салат любимой заправкой для салата. Помните, что заправки могут быть калорийными, поэтому употребляйте их в умеренных количествах.