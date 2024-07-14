Магазинные овощи и фрукты могут превратить мальчиков в девочек, предупредил профессор Савельев

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Биолог Савельев признал физическую нагрузку на даче более полезной, чем в спортзале

2:18
Здоровье

Физическая нагрузка на приусадебном участке гораздо полезнее, чем в тренажёрном зале, уверен русский учёный, эволюционист, невролог, палеоневролог, доктор биологических наук Сергей Савельев. По просьбе Pravda. Ru он оценил пользу дачи для здоровья.

Биолог Савельев признал физическую нагрузку на даче более полезной, чем в спортзале
Фото: flickr.com by Chris_Parfitt, CC BY 2.0

"Это лучше фитнеса и абсолютно бесплатно. Каждый огородник должен твёрдо знать, что, зайдя на огород с лопатой, он экономит минимум 500 рублей в час. К тому же в тренажёрном зале совершаются движения, которые никогда человеку не нужны и никакой роли не играют. А там он и на корточках поползает задницей кверху, и постоит, и покопает. Это будет достаточно для того, чтобы развиваться", — объясняет собеседник издания.

Ещё один неочевидный плюс дачи — собственноручно выращенный урожай безопаснее магазинных даров природы, напичканных ядохимикатами. По утверждению Савельева, применяемый в сельском хозяйстве атрацин (атразин) способствует демаскулинизации — то есть превращает мальчиков в девочек.

"Поэтому работа на огороде — это полезно не только в том смысле, что в её процессе совершаются максимально разнообразные движения, какие только можно придумать, — то платок упал, то совок потерялся и прочее, — но это ещё и прекрасный способ избежать получения всяких промышленных гербицидов, пестицидов и всего остального в свой организм. Так что полезно во всех отношениях", — резюмирует он.

Говоря об оптимальной позе для выполнения садово-огородных работ, профессор подтвердил слова вертебролога Сергея Десенко о вреде прямохождения для позвоночника.

"Лучше всего бегать на четвереньках, как наши предки. Это самое полезное. У нас бипедальность, то есть двуногость, возникла всего 4,5 миллиона лет назад. И поэтому позвоночники, конечно, у всех страдают, особенно с возрастом, потому что нагрузка для животных нехарактерная. Большую часть своей истории мы были четвероногими. Поэтому надо чередовать хождение, лежание, хождение на четвереньках, ползание в огороде на четвереньках — всё это очень полезно", — заключил учёный.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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