Магазинные овощи и фрукты могут превратить мальчиков в девочек, предупредил профессор Савельев

Биолог Савельев признал физическую нагрузку на даче более полезной, чем в спортзале

2:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Физическая нагрузка на приусадебном участке гораздо полезнее, чем в тренажёрном зале, уверен русский учёный, эволюционист, невролог, палеоневролог, доктор биологических наук Сергей Савельев. По просьбе Pravda. Ru он оценил пользу дачи для здоровья.

Фото: flickr.com by Chris_Parfitt, CC BY 2.0

"Это лучше фитнеса и абсолютно бесплатно. Каждый огородник должен твёрдо знать, что, зайдя на огород с лопатой, он экономит минимум 500 рублей в час. К тому же в тренажёрном зале совершаются движения, которые никогда человеку не нужны и никакой роли не играют. А там он и на корточках поползает задницей кверху, и постоит, и покопает. Это будет достаточно для того, чтобы развиваться", — объясняет собеседник издания.

Ещё один неочевидный плюс дачи — собственноручно выращенный урожай безопаснее магазинных даров природы, напичканных ядохимикатами. По утверждению Савельева, применяемый в сельском хозяйстве атрацин (атразин) способствует демаскулинизации — то есть превращает мальчиков в девочек.

"Поэтому работа на огороде — это полезно не только в том смысле, что в её процессе совершаются максимально разнообразные движения, какие только можно придумать, — то платок упал, то совок потерялся и прочее, — но это ещё и прекрасный способ избежать получения всяких промышленных гербицидов, пестицидов и всего остального в свой организм. Так что полезно во всех отношениях", — резюмирует он.

Говоря об оптимальной позе для выполнения садово-огородных работ, профессор подтвердил слова вертебролога Сергея Десенко о вреде прямохождения для позвоночника.

"Лучше всего бегать на четвереньках, как наши предки. Это самое полезное. У нас бипедальность, то есть двуногость, возникла всего 4,5 миллиона лет назад. И поэтому позвоночники, конечно, у всех страдают, особенно с возрастом, потому что нагрузка для животных нехарактерная. Большую часть своей истории мы были четвероногими. Поэтому надо чередовать хождение, лежание, хождение на четвереньках, ползание в огороде на четвереньках — всё это очень полезно", — заключил учёный.