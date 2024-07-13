Вот почему продукты с низким содержанием жира не всегда полезны

Обезжиренные продукты опасны для здоровья

1:33 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Индустрия диет сделала различные продукты с низким содержанием жира чрезвычайно популярными.

Фото: wikimapia by Ukko-wc, CC BY-SA 3.0

Между тем обезжиренные продукты не всегда хороши — более того, наш организм нуждается в жире, чтобы оставаться сильным и здоровым.

Давайте разберёмся, почему не стоит покупать обезжиренные продукты.

Добавленный сахар

Когда производители продуктов питания удаляют жир из продуктов, они часто добавляют сахар для улучшения вкуса. Дополнительный сахар может иметь негативные последствия для здоровья.

Потребление слишком большого количества добавленного сахара связано с такими проблемами, как увеличение веса, проблемы с сердцем и повышенный риск диабета.

Чувство голода

Жиры в продуктах помогают чувствовать себя сытым и удовлетворённым после еды.

Когда вы выбираете продукты с низким содержанием жира, вы можете не чувствовать себя таким сытым. Это может привести к тому, что вы будете есть больше, чтобы компенсировать чувство сытости, что может привести к перееданию и увеличению веса.

Питательные вещества

Некоторые витамины, такие как A, D, E и K, являются жирорастворимыми, что означает, что им требуются пищевые жиры для их правильного усвоения организмом.

Если вы не потребляете достаточное количество жиров, вы можете не усваивать эти необходимые питательные вещества, даже если вы едите продукты, богатые этими витаминами.