Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ветеринары ответили, от каких заболеваний защищают собаки
Ученые пришли к выводу, что LUCA — общий предок, появился раньше наших предположений
Зола и сода с мылом помогут избавиться от тли и мучнистой росы
Модель Ксения Максимова обвинила экс-супруга Натальи Водяновой в домогательствах
Главные враги идеальных ног и как с ними бороться
Блогерша Блиновская заплатила ФНС ещё 40 млн рублей от многомиллиардного долга
Как использовать специальные наклейки для багажа и ускорить его получение
Рынок премиального жилья Москвы: рост продаж на 103% за полгода
Советы, как отказаться от употребления сахара
Хурма может собраться в плотный комок в желудке и прорвать его, предупредил доктор Мясников

Доктор Мясников рассказал о безоарах — комках в желудке

1:32
Здоровье

Безоар — плотное скопление частично переваренных и непереваренных остатков, которое обычно возникает в желудке, напомнил врач и телеведущий Александр Мясников в своём телеграм-канале.

Доктор Мясников рассказал о безоарах — комках в желудке
Фото: Минздрав МО is licensed under Creative Common Attribution 4.0 International

Безоары часто бывают у животных. В Средние века и до эпохи Возрождения они ценились за предполагаемые целебные свойства, использовались как амулеты или талисманы с магическим действием.

Безоары образуются и у людей — реже, чем у братьев наших меньших, но чаще, чем предполагали до широкого распространения гастроскопии — у 0,4% пациентов.

Теледоктор разделил безоары из человеческих желудков на три большие группы.

  1. Фитобезоары — неперевариваемые остатки фруктов
    "И тут на первом месте — хурма! Непростой фрукт, любители хурмы, знайте меру!" — призвал он.
  2. Трихобезоары — камень из проглоченных волос
    Встречается чаще у женщин 20-30 лет. Такие конкременты могут достигать гигантских размеров. После их удаления пациентку обычно направляют к психотерапевту.
  3. Формобезоары — формируются из оболочек таблеток: аспирина, нифедипина, теофиллина, сукральфата.

Зачастую человек может не догадываться, что у него образовался комок в желудке. При этом опасность велика — он может вызвать пролежни, язву и даже перфорацию желудка или кишечную непроходимость.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Кудряшов Валерий
Занимается диагностикой и лечением депрессии, неконтролируемой агрессии, булимии, анорексии, панических расстройств, страхов, фобий, шизофрении, маниакально-депрессивного психоза, навязчивых состоянийи других психических расстройств.
Специалист Ковальчук Юлия
Заведующая отделением, психотерапевт, сексолог
Специалист Скворцов Дмитрий
Занимается диагностикой и лечением психических болезней, поведенческих эмоциональных растройств, зависимостей методами психофармакотерапиии и психотерапии.
Обсудить
Популярное
Можно ли обрезать яблоню в июле: секреты летней обрезки

Июль — это середина лета, время, когда садоводы наслаждаются плодами своих трудов.

Эксперты ответили, можно ли обрезать яблоню в июле
4 важных момента для моркови, которые нельзя упускать в июле
Июльские хитрости для получения сочной и сахаристой моркови
Топ-3 породы собак, которые никогда не предадут вас
Секреты опытных дачников: как уничтожить сорняки быстро и навсегда
На данный момент украинская ПВО превратилась в решето Дмитрий Плотников Украинские блогеры-миллионники стали призывать Зеленского к немедленному миру Любовь Степушова
Секреты огромных и сладких арбузов: почему прищипывание — обязательная процедура
Продлеваем сезон: как заставить огурцы плодоносить до морозов
Перцы будут большими и сладкими: этим их нужно подкормить в июле
Перцы будут большими и сладкими: этим их нужно подкормить в июле
Последние материалы
Главные враги идеальных ног и как с ними бороться
Блогерша Блиновская заплатила ФНС ещё 40 млн рублей от многомиллиардного долга
Как использовать специальные наклейки для багажа и ускорить его получение
Рынок премиального жилья Москвы: рост продаж на 103% за полгода
Советы, как отказаться от употребления сахара
Цены на бензин достигли рекордного уровня
Яна Чурикова рассказала, что в детстве ей нравился фильм "Гостья из будущего"
Почему кошки спят на спине: причины необычной позы
Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова заявила о воспитании детей в строгости
Доктор Мясников рассказал о безоарах — комках в желудке
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников