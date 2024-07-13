Хурма может собраться в плотный комок в желудке и прорвать его, предупредил доктор Мясников

Доктор Мясников рассказал о безоарах — комках в желудке

1:32 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Безоар — плотное скопление частично переваренных и непереваренных остатков, которое обычно возникает в желудке, напомнил врач и телеведущий Александр Мясников в своём телеграм-канале.

Фото: Минздрав МО is licensed under Creative Common Attribution 4.0 International

Безоары часто бывают у животных. В Средние века и до эпохи Возрождения они ценились за предполагаемые целебные свойства, использовались как амулеты или талисманы с магическим действием.

Безоары образуются и у людей — реже, чем у братьев наших меньших, но чаще, чем предполагали до широкого распространения гастроскопии — у 0,4% пациентов.

Теледоктор разделил безоары из человеческих желудков на три большие группы.

Фитобезоары — неперевариваемые остатки фруктов "И тут на первом месте — хурма! Непростой фрукт, любители хурмы, знайте меру!" — призвал он. Трихобезоары — камень из проглоченных волос

Встречается чаще у женщин 20-30 лет. Такие конкременты могут достигать гигантских размеров. После их удаления пациентку обычно направляют к психотерапевту. Формобезоары — формируются из оболочек таблеток: аспирина, нифедипина, теофиллина, сукральфата.

Зачастую человек может не догадываться, что у него образовался комок в желудке. При этом опасность велика — он может вызвать пролежни, язву и даже перфорацию желудка или кишечную непроходимость.