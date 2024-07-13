Хурма может собраться в плотный комок в желудке и прорвать его, предупредил доктор Мясников
Доктор Мясников рассказал о безоарах — комках в желудке
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Безоар — плотное скопление частично переваренных и непереваренных остатков, которое обычно возникает в желудке, напомнил врач и телеведущий Александр Мясников в своём телеграм-канале.
Фото: Минздрав МО is licensed under Creative Common Attribution 4.0 International
Безоары часто бывают у животных. В Средние века и до эпохи Возрождения они ценились за предполагаемые целебные свойства, использовались как амулеты или талисманы с магическим действием.
Безоары образуются и у людей — реже, чем у братьев наших меньших, но чаще, чем предполагали до широкого распространения гастроскопии — у 0,4% пациентов.
Теледоктор разделил безоары из человеческих желудков на три большие группы.
- Фитобезоары — неперевариваемые остатки фруктов
"И тут на первом месте — хурма! Непростой фрукт, любители хурмы, знайте меру!" — призвал он.
- Трихобезоары — камень из проглоченных волос
Встречается чаще у женщин 20-30 лет. Такие конкременты могут достигать гигантских размеров. После их удаления пациентку обычно направляют к психотерапевту.
- Формобезоары — формируются из оболочек таблеток: аспирина, нифедипина, теофиллина, сукральфата.
Зачастую человек может не догадываться, что у него образовался комок в желудке. При этом опасность велика — он может вызвать пролежни, язву и даже перфорацию желудка или кишечную непроходимость.
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Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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