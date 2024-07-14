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Доктор Мясников оценил новую норму артериального давления

Врач Мясников сообщил о снижении верхнего предела давления до 120 мм рт. ст.

1:29
Здоровье

Журнал Lancet опубликовал новое исследование о безопасном уровне систолического артериального давления, сообщил в телеграме врач и телеведущий Александр Мясников.

Врач Мясников сообщил о снижении верхнего предела давления до 120 мм рт. ст.
Фото: TG Александра Мясникова

Он процитировал статью "Снижение систолического артериального давления до менее чем 120 мм рт. ст. по сравнению с менее чем 140 мм рт. ст. у пациентов с высоким сердечно-сосудистым риском: открытое рандомизированное исследование". В заключении исследователи рекомендуют гипертоникам снижать верхнее давление до 120 мм рт. ст. и ниже — это значимо сокращает риск крупных сосудистых катастроф по сравнению с теми, кто позволял стрелке тонометра подниматься до 140 мм рт. ст.

"Лично себе я бы этого не делал, — признался теледоктор. — Дело в том, что ниже 140 многие стандартные препараты снижают неплохо. Но вот 130 — и встало! Что делать: увеличивать дозу? вводить новый препарат? менять комбинацию? Любой из этих подходов чреват побочными явлениями".

Мясников посоветовал ничего не менять в лечении ради новых веяний, но усилить профилактику: "отказаться от соли, совсем!", увеличить долю продуктов, богатых витамином D, магнием и калием, выполнять регулярные аэробные нагрузки.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Сафина Айгуль
Заведующая отделением терапии, ревматолог
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Врач-терапевт, пульмонолог
Специалист Романовская Ксения
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