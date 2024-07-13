Врачи спасли задыхавшегося от редкой болезни бронхов мужчину

Врачи МОНИКИ помогли 43-летнему пациенту с редкой патологией бронхов, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области в пятницу.
Мужчину привезли в терапевтическое отделение МОНИКИ им. Владимирского в тяжёлом состоянии — ему было трудно дышать, сатурация упала до критически низкого уровня. Самочувствие больного стало ухудшаться полгода назад, что вынудило его уволиться с работы.
Компьютерная томография показала распространённые изменения в лёгких, заставившие медиков заподозрить альвеолярный протеиноз — довольно редкое заболевание.
Для уточнения диагноза была проведена так называемая шик-реакция — бронхоскопия с исследованием смыва из бронхов, рассказала заведующая терапевтическим отделением МОНИКИ Татьяна Воробьёва. "Нам потребовалось проведение неоднократных бронхоскопий, чтобы получить достоверный результат исследования — при очередном исследовании результат шик-реакции оказался положительным, что подтвердило заболевание альвеолярным протеинозом", — пояснила она.
Бедолаге провели бронхоальвеолярный лаваж — промывание бронхов. После нескольких процедур самочувствие больного улучшилось достаточно, чтобы он вернулся к прежней жизни и вновь трудоустроился.
К сожалению, альвеолярный протеиноз до конца не излечим, поэтому мужчине придётся периодически обращаться в МОНИКИ для промывания бронхов.
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