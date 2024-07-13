Врачи спасли задыхавшегося от редкой болезни бронхов мужчину

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В МОНИКИ помогли пациенту с редкой патологией бронхов

1:33
Здоровье

Врачи МОНИКИ помогли 43-летнему пациенту с редкой патологией бронхов, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области в пятницу.

В МОНИКИ помогли пациенту с редкой патологией бронхов
Фото: Минздрав МО is licensed under Creative Common Attribution 4.0 International

Мужчину привезли в терапевтическое отделение МОНИКИ им. Владимирского в тяжёлом состоянии — ему было трудно дышать, сатурация упала до критически низкого уровня. Самочувствие больного стало ухудшаться полгода назад, что вынудило его уволиться с работы.

Компьютерная томография показала распространённые изменения в лёгких, заставившие медиков заподозрить альвеолярный протеиноз — довольно редкое заболевание.

Для уточнения диагноза была проведена так называемая шик-реакция — бронхоскопия с исследованием смыва из бронхов, рассказала заведующая терапевтическим отделением МОНИКИ Татьяна Воробьёва. "Нам потребовалось проведение неоднократных бронхоскопий, чтобы получить достоверный результат исследования — при очередном исследовании результат шик-реакции оказался положительным, что подтвердило заболевание альвеолярным протеинозом", — пояснила она.

Бедолаге провели бронхоальвеолярный лаваж — промывание бронхов. После нескольких процедур самочувствие больного улучшилось достаточно, чтобы он вернулся к прежней жизни и вновь трудоустроился.

К сожалению, альвеолярный протеиноз до конца не излечим, поэтому мужчине придётся периодически обращаться в МОНИКИ для промывания бронхов.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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