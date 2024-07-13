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Названы смертельно опасные болезни от употребления в пищу немытых овощей и фруктов

Врач Владислав Жемчугов предупредил о смертельной опасности самолечения поноса

2:45
Здоровье

Дары природы на даче или в лесу выглядят настолько аппетитно, что трудно удержаться от искушения сорвать — и тут же съесть. Ну не случится же ничего криминального от одной ягодки?

Врач Владислав Жемчугов предупредил о смертельной опасности самолечения поноса
Фото: commons.wikimedia.org by Myotus, CC BY-SA 4.0

По просьбе Pravda.Ru врач терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов оценил, насколько надёжно организм человека защищён от кишечных инфекций.

"Не стоит есть немытые овощи и фрукты, потому что организм не очень сильно защищён от бактерий и вирусов, которые являются реально болезнетворными", — заявил он.

Риск заражения зависит от состояния пищеварения человека, его иммунитета, а также от количества попавших внутрь патогенов — медики называют его "заражающей дозой".

"Один из великих учёных доказывал, что холера вызывается холерными вибрионами. И в доказательство живую культуру холеры выпил и не заболел. Его опозорили на всю жизнь. А что оказалось? То, что холерный вибрион очень чувствителен к кислоте. У него была повышенная кислотность, связанная с язвой. Поэтому все микробы погибли в желудке — он не заболел", — привёл пример собеседник издания.

"Но это не значит, что можно есть немытые овощи, фрукты. Можно получить тяжелейший вирусный гепатит A или E. Можно получить тиф, дизентерию, холеру и так далее — всё что угодно", — предупредил он.

Особенно это касается покупной продукции. "Если это растёт в моем саду — я знаю, что не поливаю клубнику содержимым туалета типа "сортир", то я могу съесть, и не пересыпаю навозом, где может быть кишечная палочка. Я могу съесть с куста, с ветки. А если это на базаре, где лежат горы восточных фруктов, ягод, мы не знаем, какими руками, в каких условиях и так далее, то там точно не стоит это пробовать", — посоветовал доктор.

Если отравление всё же случилось — никакого самолечения! Особенно опасны средства, останавливающие диарею. "Они останавливают по типу перекрытия крана, то есть зажимают весь кишечник, он останавливается на перистальтике. Все токсины всасываются в кровь. Это смертельно опасно", — объяснил специалист.

В этом случае следует прежде всего вызвать скорую. Потом для самоуспокоения можно принять активированный уголь.

Если диарея застала где-то на даче в глуши, в походе — в общем, вдали от медпомощи, позвоните врачу, он подскажет, что делать, благо связь есть почти везде.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Кузнецова Елена
Врач - аллерголог-иммунолог
Специалист Ясинская Светлана
Детский аллерголог-иммунолог
Специалист Царевский Кирилл
Проводит диагностику и лечение заболеваний иммунной системы, герпесвирусных и ВПЧ инфекций, аллергических заболеваний, лекарственной аллергии
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