Не вздумайте есть речную рыбу: кишит паразитами

Врач Чернышова призвала к осторожности при употреблении в пищу речной рыбы

1:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ни в коем случае не ешьте речную рыбу либо подвергайте её тщательной кулинарной обработке, призвала терапевт, врач-валеолог, нутрициолог Надежда Чернышова.

Фото: Mos.ru is licensed under public domain

Накануне Дня рыбака, который в этом году приходится на 14 июля, Pravda.Ru попросила специалиста оценить безопасность рыбы, выловленной в местном водоёме.

"С речной рыбой одна главная опасность, и она не связана с чистотой водоёма. Она связана с распространённостью такого паразита, который называется печёночный сосальщик или описторхоз. Есть районы, где рыба поголовно болеет этим паразитом", — ответила она.

По словам собеседницы издания, ей известно множество случаев этого заболевания. "У меня был случай, когда мне приводили ребёнка, его не брали в садик, потому что у ребенка в 4 года была желтуха. А гепатита нет. Исследовали — вирусов нет. У ребёнка печень увеличена и желтуха. И это оказался описторхоз прямо такой яркий. Там много было сосальщиков, которые в печени живут, и печень страдает от этого", — рассказала врач.

"Самое главное правило — речная рыба должна быть очень хорошо прожарена. Очень хорошо прожарена. Никакой полусырой рыбы, никакой просоленной икры. Любая недостаточная кулинарная обработка резко увеличивает риск заболевания описторхозом, особенно в тех районах, где он природно распространён — это называется природно эндемичные районы. В этих районах особенно надо быть аккуратными", — посоветовала она.

"От рыбы можно заразиться паразитами. Речная рыба особенно этим славится. И свежую речную рыбу надо хорошенько проваривать, прожаривать и никакой просоленной икры не употреблять", — заключила специалист.