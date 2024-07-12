Почему не стоит пить кофе из автоматов?

1:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Людмила Микитюк рассказала в интервью News о том, что употребление кофе из уличного автомата может быть опасным для здоровья, особенно в жаркую погоду.

Фото: flickr.com by freestocks.org, PDM

Кофе из автомата может вызвать тошноту, диарею и даже аллергическую реакцию, если оператор не соблюдает санитарные нормы и использует некачественное сырьё. В жаркую погоду микробы распространяются быстрее, поэтому риск заражения увеличивается.

Кроме того, вместо кофе из зёрен вы можете получить некачественный продукт из порошка с добавлением сахара и сухого молока.

Также стоит обратить внимание на качество пластиковых стаканчиков, которые используются для кофе. Если они изготовлены из дешёвых материалов, то при нагревании могут выделять в напиток опасные вещества.

Однако диетолог отметила, что хороший кофе, сваренный правильно, — это вкусный напиток, который дарит бодрость, удовольствие и приносит пользу организму. В малых количествах качественный кофе обладает антиоксидантными свойствами и даже помогает похудеть.