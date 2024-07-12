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Почему не стоит пить кофе из автоматов?

1:09
Здоровье

Диетолог Людмила Микитюк рассказала в интервью News о том, что употребление кофе из уличного автомата может быть опасным для здоровья, особенно в жаркую погоду.

Почему не стоит пить кофе из автоматов?
Фото: flickr.com by freestocks.org, PDM

Кофе из автомата может вызвать тошноту, диарею и даже аллергическую реакцию, если оператор не соблюдает санитарные нормы и использует некачественное сырьё. В жаркую погоду микробы распространяются быстрее, поэтому риск заражения увеличивается.

Кроме того, вместо кофе из зёрен вы можете получить некачественный продукт из порошка с добавлением сахара и сухого молока.

Также стоит обратить внимание на качество пластиковых стаканчиков, которые используются для кофе. Если они изготовлены из дешёвых материалов, то при нагревании могут выделять в напиток опасные вещества.

Однако диетолог отметила, что хороший кофе, сваренный правильно, — это вкусный напиток, который дарит бодрость, удовольствие и приносит пользу организму. В малых количествах качественный кофе обладает антиоксидантными свойствами и даже помогает похудеть.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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