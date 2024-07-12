Почему финики полезны при стрессе. Фрукт, снимающий тревогу

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Финики успокаивающе воздействует на нервную систему и снижают тревогу

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Здоровье

Финики — это не только вкусный и питательный перекус, но и естественный способ поддержания эмоционального благополучия. Они могут стать альтернативой для облегчения симптомов тревоги.

Финики успокаивающе воздействует на нервную систему и снижают тревогу
Фото: commons.wikimedia.org by AKCD2, CC BY-SA 4.0

Финики богаты магнием, который помогает смягчить тревогу и успокаивающе воздействует на нервную систему. Кроме того, они содержат антиоксиданты, такие как флавоноиды и каротиноиды, которые снижают воспалительные процессы в организме.

Воспаление может усугублять симптомы тревоги, поэтому антиоксиданты в финиках помогают уменьшить это негативное влияние. Также диета, богатая финиками, улучшает память и снижает уровень бета-амилоида, связанного с болезнью Альцгеймера.

Так что не только наслаждайтесь вкусом фиников, но и используйте их как естественный способ поддержания своего эмоционального благополучия и уменьшения симптомов тревоги.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Попыхов Дмитрий
Проводит исключительно безлекарственную психотерапию неврозов (паническое расстройство, фобии, навязчивости, стрессовое расстройство и др.), владеет арт-терапевтическими, гипнотерапевтическими техниками, ДПДГ и методами краткосрочной стратегической терапии
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Врач психотерапевт, психолог
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Проводит индивидуальную терапию и семейное консультирование
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