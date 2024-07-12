Почему при головной боли важно проверить зрение
Головные боли могут быть вызваны перенапряжением глазных мышц
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12.07.2024 19:51
Если головные боли стали беспокоить на постоянной основе, не стоит откладывать визит к офтальмологу. Боль может быть вызвана перенапряжением глазных мышц из-за ухудшения зрения.
Фото: Monterrey Institute of Technology and Higher Education, Mexico City by Angélica Martínez, CC BY-SA 3.0
В таких случаях лечение может включать не только приём обезболивающих препаратов, но и назначение очков.
Обратиться к офтальмологу следует и по другой причине: неврологические причины головной боли часто сопровождаются болями в глазах и нарушениями зрения.
Если офтальмолог не обнаружит причин, связанных с глазами, это может стать поводом для обследования у невролога.
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Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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