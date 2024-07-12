Почему при головной боли важно проверить зрение

Головные боли могут быть вызваны перенапряжением глазных мышц

0:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Если головные боли стали беспокоить на постоянной основе, не стоит откладывать визит к офтальмологу. Боль может быть вызвана перенапряжением глазных мышц из-за ухудшения зрения.

Фото: Monterrey Institute of Technology and Higher Education, Mexico City by Angélica Martínez, CC BY-SA 3.0

В таких случаях лечение может включать не только приём обезболивающих препаратов, но и назначение очков.

Обратиться к офтальмологу следует и по другой причине: неврологические причины головной боли часто сопровождаются болями в глазах и нарушениями зрения.

Если офтальмолог не обнаружит причин, связанных с глазами, это может стать поводом для обследования у невролога.