Почему при головной боли важно проверить зрение

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Головные боли могут быть вызваны перенапряжением глазных мышц

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Здоровье

Если головные боли стали беспокоить на постоянной основе, не стоит откладывать визит к офтальмологу. Боль может быть вызвана перенапряжением глазных мышц из-за ухудшения зрения.

Головные боли могут быть вызваны перенапряжением глазных мышц
Фото: Monterrey Institute of Technology and Higher Education, Mexico City by Angélica Martínez, CC BY-SA 3.0

В таких случаях лечение может включать не только приём обезболивающих препаратов, но и назначение очков.

Обратиться к офтальмологу следует и по другой причине: неврологические причины головной боли часто сопровождаются болями в глазах и нарушениями зрения.

Если офтальмолог не обнаружит причин, связанных с глазами, это может стать поводом для обследования у невролога.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Сутулина Наталия
Специализируется на диагностике и лечении сосудистых заболеваний головного мозга, дегенеративно-дистрофических заболеваний опорно-двигательного аппарата, профилактикой и лечением головокружений, невралгий, атеросклероза, вегетососудистой дистании, головных болей и других заболеваний нервной системы
Специалист Хрипунов Александр
Специализируется на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, хронических нарушений мозгового кровообращения (головокружения системные и несистемные, снижение памяти, головные боли), последствий перенесенных ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения), ЧМТ (черепно-мозговая травма), полиневропатий различного генеза
Специалист Нуцалханов Тимур
Занимается полным неврологическим обследованием, изучением работоспособности черепных нервов, лечением головной боли, цереброваскулярной патологии (хроническая ишемия головного мозга, синдром вертебро-базиллярной недостаточности, последствия перенесённых острых нарушений мозгового кровообращения).
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