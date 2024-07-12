Правда ли, что мороженое может вызвать головную боль?

Мороженое может спровоцировать головную боль у некоторых людей

0:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Мороженое действительно может спровоцировать головную боль у некоторых людей. Это связано с тем, что при употреблении мороженого происходит сужение кровеносных сосудов. В ответ на это нервный узел, называемый ганглием, передаёт в мозг сигнал об ощущении холода.

Фото: commons.wikimedia.org by Igor Ovsyannykov igorovsyannykov, PDM

В результате к месту, где произошло сужение сосудов, начинает приливать тёплая кровь. Резкое увеличение кровотока может вызвать боль и даже мигрень. Если вы часто сталкиваетесь с таким эффектом от мороженого, постарайтесь есть его так, чтобы продукт не касался задней части нёба.

Однако иногда мороженое может помочь снизить интенсивность головной боли, если она была вызвана спазмом сосудов головного мозга. В этом случае реакция ганглия приведёт к расширению сосудов, и вам станет легче.