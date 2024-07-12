Правда ли, что мороженое может вызвать головную боль?

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Мороженое может спровоцировать головную боль у некоторых людей

0:52
Здоровье

Мороженое действительно может спровоцировать головную боль у некоторых людей. Это связано с тем, что при употреблении мороженого происходит сужение кровеносных сосудов. В ответ на это нервный узел, называемый ганглием, передаёт в мозг сигнал об ощущении холода.

Мороженое может спровоцировать головную боль у некоторых людей
Фото: commons.wikimedia.org by Igor Ovsyannykov igorovsyannykov, PDM

В результате к месту, где произошло сужение сосудов, начинает приливать тёплая кровь. Резкое увеличение кровотока может вызвать боль и даже мигрень. Если вы часто сталкиваетесь с таким эффектом от мороженого, постарайтесь есть его так, чтобы продукт не касался задней части нёба.

Однако иногда мороженое может помочь снизить интенсивность головной боли, если она была вызвана спазмом сосудов головного мозга. В этом случае реакция ганглия приведёт к расширению сосудов, и вам станет легче.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
Специалист Коровкин Михаил
Проводит лечение широкого спектра неврологических заболеваний (сколиоз, дорсопатии, головные боли, боли в спине)
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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