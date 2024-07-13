А вы знали, чем полезны кабачки для здоровья? Преимущества этого овоща

Кабачки способны улучшить состояние кожи

1:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Летом наступает сезон кабачков. Мы расскажем, почему их нужно есть как можно чаще.

Фото: Self-photographed by Dezidor, CC BY 3.0

В чём польза кабачков

Являясь очень хорошим источником марганца, витамина С и клетчатки, овощ способен надолго поддерживать организм в лучшей форме. Кабачок содержит витамин А, магний, фолиевую кислоту, калий, медь и фосфор.

Этот овощ также содержит омега-3 жирные кислоты, цинк, ниацин, белок, витамины В1, В6, В2 и кальций. Кабачок обладает способностью улучшать состояние кожи. В нём содержится много витамина А, С, а также витаминов группы В, благодаря которым кожа активно питается, становится упругой и эластичной.

Как правильно есть кабачки

Кабачки — отличное дополнение к салатам или гарниру к рыбе на гриле. Можно пюрировать их и подавать к столу с запечённым мясом. Цуккини можно есть даже в сыром виде.