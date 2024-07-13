А вы знали, чем полезны кабачки для здоровья? Преимущества этого овоща

Летом наступает сезон кабачков. Мы расскажем, почему их нужно есть как можно чаще.
Являясь очень хорошим источником марганца, витамина С и клетчатки, овощ способен надолго поддерживать организм в лучшей форме. Кабачок содержит витамин А, магний, фолиевую кислоту, калий, медь и фосфор.
Этот овощ также содержит омега-3 жирные кислоты, цинк, ниацин, белок, витамины В1, В6, В2 и кальций. Кабачок обладает способностью улучшать состояние кожи. В нём содержится много витамина А, С, а также витаминов группы В, благодаря которым кожа активно питается, становится упругой и эластичной.
Кабачки — отличное дополнение к салатам или гарниру к рыбе на гриле. Можно пюрировать их и подавать к столу с запечённым мясом. Цуккини можно есть даже в сыром виде.
Растения, посеянные в середине лета, успевают укрепиться и развить сильную корневую систему до наступления холодов.