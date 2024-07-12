Раскрыта наиболее щадящая позвоночник поза для работы на даче

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Врач Десенко посоветовал выполнять садово-огородные работы, сидя на стульчике

1:09
Здоровье » Здоровье и профилактика

Наилучшее положение для выполнения садово-огородных работ — сидя на низком стульчике, считает врач-вертебролог, мануальный терапевт высшей категории Сергей Десенко.

Врач Десенко посоветовал выполнять садово-огородные работы, сидя на стульчике
Фото: Freepik by freepik, PDM

"Надо садиться на низкий стульчик и заниматься прополкой, допустим, или рыхлением, если есть проблемы с позвоночником и суставами", — посоветовал он читателям Pravda.Ru.

Сидеть тоже не безвредно, предупредил доктор. "Если есть проблемы с суставами, то сидя будет повышенная нагрузка на коленные и тазобедренные. К примеру, те же полевые работы на огороде — там же всё равно приходится низко садиться на корточки, — пояснил он. — Поэтому лучше на какой-то стульчик. Сейчас тем более в продаже есть куча специальных стульчиков для этого".

Обязательно следует периодически прерываться на разминку и отдых — хотя бы немного пройтись.

"Эволюционно человек должен или бежать, или лежать, ходить или лежать. Но лежать не всегда и ограниченное время. А так вообще ходьба — самый физиологический акт для опорно-двигательного аппарата", — заключил специалист.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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