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Травматолог-ортопед назвала причины боли в шее

Врач Завадская: боли в шее могут мучить человека от нескольких дней до нескольких лет

2:18
Здоровье

Боль в шее — распространённая проблема, которая, по словам травматолога-ортопеда сети ОРТЕКА Антонины Завадской, может беспокоить человека от нескольких дней до нескольких лет, если её игнорировать. В интервью изданию "Вести Подмосковья" врач перечислила основные причины этого неприятного состояния.

Врач Завадская: боли в шее могут мучить человека от нескольких дней до нескольких лет
Фото: stemcellpowernow.com by Injurymap, CC BY 4.0

"Шея — это верхняя часть позвоночника, также называемая его шейным отделом. Она содержит сложный набор костей, мышц, суставов, связок, сухожилий и нервов. Боль возникает вследствие раздражения, травмы или повреждения любой из этих структур", — пояснила врач.

Среди самых распространённых причин — мышечные растяжения, возникающие из-за длительной работы за компьютером или неправильного положения во время сна. Также боль может быть вызвана износом или смещением суставов.

Защемление нервов — ещё одна причина боли в шее. По словам Завадской, нервы в этой области контролируют движения головы, шеи, плеч и рук, поэтому их сдавливание часто сопровождается онемением или покалыванием в конечностях.

Травмы, такие как резкие движения или удары, также могут стать причиной боли.

Иногда боль в шее сигнализирует о более серьёзных проблемах, таких как костные шпоры, шейный остеоартрит, дегенеративные заболевания межпозвоночных дисков, грыжа межпозвоночного диска, менингит, ревматоидный артрит или стеноз позвоночного канала.

"Чтобы шея не болела, нужно выполнять несколько правил. Так, грамотно оформленное рабочее место играет важную роль в здоровье позвоночника. При работе за компьютером нужно организовать его так, чтобы не сутулиться и не напрягать шею. Важно держать плечи ровно, а спину прямо. Во время сна тоже стоит поддерживать правильную осанку: следить, чтобы в позе на спине или на боку голова и шея были на одной линии с остальным телом. Кроме того, нужно регулярно делать небольшие тренировки и отказаться от переноски тяжелых предметов на плече", — резюмировала Антонина Завадская.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Клещ Данил
Специализируется на лечении, диагностике и профилактике заболеваний опорно-двигательного аппарата, в том числе плечелопаточного периартроза, остеоартроза, пяточной шпоры, сколиоза, плоскостопия, кривошеи, косолапости и др
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