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Как помочь человеку при солнечном ударе: важные правила

Что делать при солнечном ударе в качестве первой помощи

1:13
Здоровье

В летний период солнце представляет собой особую опасность. Оно может привести как к солнечному, так и к тепловому удару, сообщает kursdela.biz.

Что делать при солнечном ударе в качестве первой помощи
Фото: unsplash.com by Devil_Jameson RAGE, PDM

Чем опасно долгое нахождение под солнцем

Если долго находиться под солнцем, то организм перестаёт справлять с терморегуляцией. Из-за этого повышается температура тела. Перегрев ухудшает самочувствие и негативно влияет на нервную систему. Он может проявиться как сразу, так и через некоторое время.

Что делать при солнечном ударе

Главврач горбольницы N1 Челябинска Дмитрий Тарасов рассказал, что делать, если солнечный удар уже случился. Прежде всего, важно уйти в тень, сняв лишнюю одежду. Также при солнечном ударе нужно как можно меньше двигаться и пить чистую воду. 

Ещё для облегчения состояния стоит положить на лоб холодный компресс, но не ледяной. Дома можно принять прохладный душ или набрать ванну с холодной водой. Если у человека начинает теряться сознание, необходимо дать ему подышать нашатырным спиртом, положить набок и вызвать скорую помощь.
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Лебедь Дмитрий
Врач-терапевт, врач функциональной диагностики
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
Специалист Вишнякова Ольга
Врач терапевт, врач общей практики
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