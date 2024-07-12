Названы простые продукты, которые помогут не переедать

Для уменьшения аппетита ешьте орехи и бобовые

1:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Если вы чувствуете тревогу или грусть, и вашим первым желанием является еда, то пришло время найти решение этой проблемы.

Фото: unsplash.com by Бренда Годинез, CC0

Переедание является довольно распространённой проблемой, и именно поэтому диетологи составили список продуктов, которые могут помочь.

Продукты, богатые клетчаткой

Продукты с высоким содержанием клетчатки, такие как цельнозерновые продукты, фрукты и овощи, могут помочь вам дольше чувствовать себя сытым. Они дольше перевариваются, поэтому у вас меньше шансов переесть.

Белок

Богатые белком продукты, такие как нежирное мясо, рыба, яйца и бобовые, могут обуздать аппетит и уменьшить чувство голода.

Полезные жиры

Продукты с полезными жирами, такие как авокадо, орехи и оливковое масло, могут поддерживать чувство сытости и предотвращать переедание.

Специи и травы

Некоторые специи, такие как корица и имбирь, могут помочь уменьшить тягу к еде и предотвратить переедание, добавляя аромат вашим блюдам.

Пробиотические продукты

Продукты с пробиотиками, такие как йогурт и кефир, могут поддерживать здоровье кишечника, что может помочь регулировать аппетит.

Яблоки и груши

Эти фрукты содержат натуральные соединения, которые могут заставить вас чувствовать себя сытым и уменьшить переедание.