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Названы простые продукты, которые помогут не переедать

Для уменьшения аппетита ешьте орехи и бобовые

1:25
Здоровье

Если вы чувствуете тревогу или грусть, и вашим первым желанием является еда, то пришло время найти решение этой проблемы.

Для уменьшения аппетита ешьте орехи и бобовые
Фото: unsplash.com by Бренда Годинез, CC0

Переедание является довольно распространённой проблемой, и именно поэтому диетологи составили список продуктов, которые могут помочь.

Продукты, богатые клетчаткой

Продукты с высоким содержанием клетчатки, такие как цельнозерновые продукты, фрукты и овощи, могут помочь вам дольше чувствовать себя сытым. Они дольше перевариваются, поэтому у вас меньше шансов переесть.

Белок

Богатые белком продукты, такие как нежирное мясо, рыба, яйца и бобовые, могут обуздать аппетит и уменьшить чувство голода.

Полезные жиры

Продукты с полезными жирами, такие как авокадо, орехи и оливковое масло, могут поддерживать чувство сытости и предотвращать переедание.

Специи и травы

Некоторые специи, такие как корица и имбирь, могут помочь уменьшить тягу к еде и предотвратить переедание, добавляя аромат вашим блюдам.

Пробиотические продукты

Продукты с пробиотиками, такие как йогурт и кефир, могут поддерживать здоровье кишечника, что может помочь регулировать аппетит.

Яблоки и груши

Эти фрукты содержат натуральные соединения, которые могут заставить вас чувствовать себя сытым и уменьшить переедание.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Попыхов Дмитрий
Проводит исключительно безлекарственную психотерапию неврозов (паническое расстройство, фобии, навязчивости, стрессовое расстройство и др.), владеет арт-терапевтическими, гипнотерапевтическими техниками, ДПДГ и методами краткосрочной стратегической терапии
Специалист Шишов Георгий
Врач психотерапевт, психолог
Специалист Гончарова Маргарита
Специализируется на психодиагностике и консультировании по поводу психических расстройств и расстройств поведения, связанных с употреблением психоактивных веществ, аффективных расстройств, невротических расстройств
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