Почему Байден всё чаще заговаривается и как быть человеку, заметившему за собой такую же беду

Джо Байден теряет память по закону Рибо, определил психиатр Василий Шуров

1:33 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика

Джо Байден попал в очередной конфуз, перепутав Владимира Путина и Владимира Зеленского. Pravda.Ru попросила врача-нарколога, психиатра Василия Шурова оценить ментальное здоровье президента США.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

"У Джозефа Робинетта Байдена нервно-когнитивное расстройство, — диагностировал он.

"Раньше это называлось "деменцией", ещё раньше — "старческим маразмом". Один из первых симптомов — это разрушение памяти. Память разрушается по закону Рибо: он прекрасно помнит детство, но не помнит, что было вчера", — пояснил собеседник издания.

"Так как о Путине он думает чаще, чем о Зеленском, соответственно, он скоро Путиным и жену будет называть. Это нормальная история", — добавил он.

Если заговариваться стал вдруг ещё не старый, считающий себя здоровым человек — для начала ему следует обратиться к клиническому психологу, посоветовал Шуров. "Мы смотрим, какие части памяти нарушены, что там с речью, и формулируем диагноз. Конечно, это ненормально, если человек переставляет слова. Он идёт к специалисту, и специалист ему ставит диагноз", — сказал он.

Как правило, такие нарушения характерны для алкоголиков, наркоманов, слабоумных людей или пациентов после травм головы. Бывают даже проблемы с речью на фоне сильного стресса.

"Сам по себе один этот симптом ни о чём не говорит. Нужен пациент целиком", — заключил специалист.