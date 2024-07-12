Есть ли польза для здоровья от маринованных овощей: вся правда

Маринованные овощи снижают уровень плохого холестерина

1:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Маринованные овощи, как правило, возбуждают аппетит и усиливают пищеварение, содержат большое количество пектина и клетчатки, которые снижают уровень плохого холестерина в крови, обогащают организм минералами и витаминами, а также могут служить мягким слабительным.

Фото: flickr.com by ccarlstead, CC BY 2.0

Чем полезен маринованный чеснок

Маринованный чеснок следует употреблять с осторожностью, так как в некоторых случаях он противопоказан и может вызвать побочные реакции.

Маринованный чеснок полезен и ценен благодаря наличию витамина С, РР, В6, а также фосфора, калия, кальция, натрия и магния.

В чём польза маринованных огурцов

Маринованные огурцы снижают аппетит, также уменьшают отеки и очищают кишечник. Несмотря на большое количество соли, используемой при приготовлении таких огурцов, они сохраняют много витаминов и минералов.

Полезные свойства консервированных огурцов можно особенно оценить зимой. Приготовленные таким образом овощи помогают вывести из организма вредные вещества и токсины.

Консервированные огурцы также помогают избавиться от "плохого" холестерина и способствуют быстрому усвоению белков.