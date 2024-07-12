Вот почему важно есть кускус: всё о пользе этой крупы

Кускус укрепляет иммунитет и борется с хронической усталостью

1:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кускус — доступный источник сложных углеводов, которые служат "топливом" для нашего организма. Он не содержит холестерина и богат витаминами группы В. Вкус кускуса нейтральный. Он напоминает манную крупу.

Фото: commons.wikimedia.org by Luca Nebuloni, CC BY 2.0

В чём польза кускуса

Кускус богат витамином В5, который укрепляет иммунитет и борется с хронической усталостью, депрессией и даже бессонницей.

Крупа содержит фосфор, калий, железо, медь и пищевые волокна, которые способствуют нормальному функционированию желудочно-кишечного тракта.

Большое количество важных микроэлементов способствуют нормальному функционированию желудочно-кишечного тракта. При употреблении кускуса отмечается стабилизация водно-солевого обмена. Эта крупа также стимулирует мозговую деятельность.

Как правильно есть кускус

Кускус едят в любом виде, не только солёном или остром, но и сладком. Это настоящий продукт-трансформер: его можно сочетать со многими ингредиентами — от фруктов, овощей до мяса, рыбы, морепродуктов и даже сладостей.