"Мёртвый напиток": диетолог дал три рекомендации, как сделать компот полезным

Врач Бобровский: компот из нескольких фруктов без сахара намного полезнее

1:27 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Несмотря на то, что компоты являются популярным напитком и их легко приготовить, они, как правило, не приносят значительной пользы для здоровья. Об этом сообщил в интервью для радио Sputnik врач-диетолог Андрей Бобровский. Он также поделился советами, как можно повысить полезность компотов.

Фото: commons.wikimedia.org by James Gordon, CC BY 2.0

"Нагревание убивает водорастворимые витамины, это в первую очередь витамины группы В и С. Во фруктах и ягодах остаются микроэлементы и другие полезные вещества, но далеко не все виды компотов употребляются вместе с содержащейся в них фруктовой массой. С этой точки зрения компот — это мёртвый напиток", — пояснил врач.

Кроме того, специалист отметил, что компоты могут быть даже вредны для здоровья, если их готовят с избытком сахара, что делает их похожими на промышленно произведённые соки. Однако существуют методы, чтобы сделать компоты более полезными.

Андрей Бобровский рекомендовал, прежде всего, не выбрасывать фрукты и ягоды после приготовления компота, а употреблять их в пищу, поскольку они содержат клетчатку, которая способствует нормальной работе пищеварительной системы. Также он посоветовал уменьшить количество используемого сахара и готовить компоты из различных фруктов и ягод, чтобы напиток был более богатым витаминами и другими полезными элементами.