Невролог раскрыла, как сбросить вес, не вставая с дивана

Врач Москвичёва рассказала, как можно похудеть, не вставая с дивана

1:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Лишний вес не всегда является следствием переедания и недостатка движения. По словам Александры Москвичёвой, врача-невролога высшей категории и доцента кафедры хирургических болезней университета "Синергия", причины могут быть скрыты в приёме лекарств или даже опухоли головного мозга.

Фото: unsplash.com by Naomi Hébert, PDM

Александра Москвичёва подчёркивает важность определения первопричины набора веса. Только после этого можно выбрать оптимальную стратегию для похудения. В некоторых случаях, избавиться от лишних килограммов возможно даже без строгих диет и изматывающих тренировок.

"С точки зрения физиологии для процесса похудения необходимо основное условие: преобладание расхода калорий над их поступлением из пищи. Обычно люди, желающие сбросить лишний вес, выбирают вариант увеличения расхода калорий путём, например, занятий спортом. Но так как само существование нашего тела требует определённых затрат энергии, то гипотетически можно худеть, даже лёжа неподвижно; главное при этом — пропорционально ограничить и потребление еды", — поделилась специалист с RuNews24.

Врач напоминает, что каждый организм индивидуален. Прежде, чем вносить изменения в образ жизни, необходимо проконсультироваться со специалистом. Это поможет выбрать безопасный и эффективный метод похудения, учитывая индивидуальные особенности.