Учёные из Центра фундаментальной биотехнологии и биоинженерии, работая совместно с исследователями из лаборатории натуральных лекарств профессора Чао Мей Ма в Университете Внутренней Монголии (Китай), обнаружили, что некоторые виды грибов, растущие на деревьях, в частности трутовые, могут играть роль в ингибировании раковых клеток. Об этом сообщает URA. RU.
Исследования показали, что трутовые грибы обладают антиоксидантными качествами и способны противодействовать росту раковых клеток. В их составе присутствуют терпеноиды и стероиды — вещества, которые характеризуются многофункциональными свойствами и высокой биологической активностью. Эти грибы демонстрируют сходные свойства с грибами рейши (ганодерма блестящая), которые широко используются в традиционной медицине Китая, Японии и Кореи, как отметил Александр Ермошин, доцент кафедры экспериментальной биологии и биотехнологий Уральского федерального университета.
По его словам, грибы содержат уникальные молекулы, которые современная наука не в состоянии воспроизвести в лабораториях.
Кроме того, уч`ные из португальских университетов Траз-уш-Монтиш и Алту-Дору ранее установили, что такие виды грибов, как белые грибы и шампиньоны, также могут быть эффективны в борьбе с онкологическими заболеваниями. Микро-РНК белых грибов содержит уникальные элементы BEDA и BEDB, а в шампиньонах обнаружен элемент ABIA, которые обладают способностью подавлять жизнедеятельность раковых клеток.
При выращивании такой культуры, как перец, очень важно уделять внимание правильному поливу и подпитке посадок, чтобы растение вовремя получало необходимые вещества и влагу для роста и урожайности.