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Обнаружена удивительная способность грибов противостоять онкологии

Ученые УрФУ обнаружили у трутовых грибов способность противостоять онкологии

1:40
Здоровье

Учёные из Центра фундаментальной биотехнологии и биоинженерии, работая совместно с исследователями из лаборатории натуральных лекарств профессора Чао Мей Ма в Университете Внутренней Монголии (Китай), обнаружили, что некоторые виды грибов, растущие на деревьях, в частности трутовые, могут играть роль в ингибировании раковых клеток. Об этом сообщает URA. RU.

Ученые УрФУ обнаружили у трутовых грибов способность противостоять онкологии
Фото: https://www.flickr.com/photos/m-a-r-t-i-n/16268204621/ by Martin Cooper from Ipswich, UK, CC BY 2.0

Исследования показали, что трутовые грибы обладают антиоксидантными качествами и способны противодействовать росту раковых клеток. В их составе присутствуют терпеноиды и стероиды — вещества, которые характеризуются многофункциональными свойствами и высокой биологической активностью. Эти грибы демонстрируют сходные свойства с грибами рейши (ганодерма блестящая), которые широко используются в традиционной медицине Китая, Японии и Кореи, как отметил Александр Ермошин, доцент кафедры экспериментальной биологии и биотехнологий Уральского федерального университета.

По его словам, грибы содержат уникальные молекулы, которые современная наука не в состоянии воспроизвести в лабораториях.

Кроме того, уч`ные из португальских университетов Траз-уш-Монтиш и Алту-Дору ранее установили, что такие виды грибов, как белые грибы и шампиньоны, также могут быть эффективны в борьбе с онкологическими заболеваниями. Микро-РНК белых грибов содержит уникальные элементы BEDA и BEDB, а в шампиньонах обнаружен элемент ABIA, которые обладают способностью подавлять жизнедеятельность раковых клеток.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Паниченко Анна
Маммолог-онколог
Специалист Сергеев Пётр
Занимается хирургическим и медикаментозным лечением доброкачественных, пограничных и злокачественных опухолей. Определяет стратегию и этапность лечения онкологических заболеваний
Специалист Гусляков Александр
Занимается профилактикой, диагностикой и хирургическим лечением заболеваний опухолевой природы, как доброкачественных, так и злокачественных
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