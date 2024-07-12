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Врач назвал признаки солнечной аллергии и способы экстренной помощи

Врач Максимова: покраснение и зуд — признаки солнечной аллергии

Здоровье

Дерматолог Татьяна Максимова предупредила о том, что в летний период кожа может получить серьёзные повреждения от солнечных лучей. Она утверждает, что ультрафиолет может вызвать фотодерматоз, солнечные ожоги и ускорить процесс старения.

Врач Максимова: покраснение и зуд — признаки солнечной аллергии
Фото: web.archive.org by Crawford Ifland crawfordifland, PDM

Максимова перечислила признаки солнечной аллергии: краснота и воспаление кожи, сыпь и зуд, отёки и волдыри в серьёзных случаях, а также сухость и шелушение, которые проявляются уже после острого периода воспаления.

"Если вы столкнулись с симптомами солнечной аллергии, важно своевременно оказать первую помощь", — уточнила специалист в интервью для РИА "ФедералПресс".

Первым и самым важным шагом в случае появления таких симптомов является уход из-под прямых солнечных лучей, то есть, выбор прохладного тенистого места. Затем следует охладить области кожи, подверженные повреждению, применив компрессы или холодный душ. Важно избегать горячей воды, которая может ухудшить ситуацию. Для снятия зуда и воспаления можно использовать антигистаминные лекарства. Когда острые симптомы пройдут, на кожу следует нанести увлажняющий крем или лосьон, чтобы предотвратить сухость и шелушение.

Для предотвращения таких проблем рекомендуется регулярно использовать солнцезащитные средства с высоким уровнем защиты (не менее 30 SPF), носить свободную одежду из натуральных тканей, таких как лён и хлопок, а также не забывать о головных уборах и солнцезащитных очках.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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