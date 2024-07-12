Дерматолог порекомендовала пользоваться солнцезащитным кремом даже при "походе за хлебушком"

Врач Ляшенко: крем с SPF - средство защиты от сильного ультрафиолета

2:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

12 июля жителям Москвы крайне важно использовать средства защиты кожи от солнца из-за очень высокого уровня ультрафиолетового излучения. Об этом предупредила дерматолог, косметолог, лазеротерапевт Юлия Ляшенко в эфире радио "Комсомольская правда".

Фото: Национальный институт рака by Билл Брэнсон, PDM

По данным московской метеослужбы, в пятницу индекс ультрафиолета достигнет рекордного для средней полосы России значения — 7 баллов. Ляшенко напомнила, что нормальным считается показатель 0-2 балла. Диапазон от 2 до 8 баллов означает средний уровень, при котором даже в помещении люди получают 10-20% суточной дозы ультрафиолета, а в тени — 50%. Даже при облачной погоде без защитных средств можно получить 90% суточной дозы.

Специалист рекомендует выходить на улицу в период с 10 до 14 часов, когда можно получить 60% суточной дозы ультрафиолета. При этом обязательно нужно использовать солнцезащитные средства с SPF, подходящие для вашего типа кожи, даже если выход из дома будет кратковременным. Ляшенко также обратила внимание любителей водных видов спорта и альпинистов на то, что снег и вода отражают до 80% ультрафиолетового излучения.

"Даже выйдя в магазин за хлебушком или вынести мусор, уже можно получить избыточную дозу ультрафиолета для кожи, что в лучшем случае закончится посттравматической постожоговой пигментацией. А в худшем — ваши доброкачественные новообразования, которые вам дала матушка-природа, могут превратиться в злокачественные, потому что меланома сейчас очень-очень сильно поднимает голову среди молодого населения. В любом случае даже если вы на три минуты вышли на улицу, то обязательна защита SPF от 30. А если это светлые, рыжие, блондины, то тогда это пятидесятка как минимум", — отметила специалист.