Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Космонавты отработали в гидролаборатории установку рентгеновского детектора на МКС
Кадры со столпотворением на границе России и Абхазии разлетелись в соцсетях
Сколько стоит олимпийский билет на посещение спортивного мероприятия в Париже?
Как ГАИ определяет пьяных водителей: методы и практики
Microsoft добавляет проверку орфографии и автокоррекцию в "Блокнот" Windows
Саммит НАТО показал всё большую вовлечённость альянса в конфликт на Украине
Почему собаки виляют хвостом при встрече с хозяином
ФСИН подвели служебные итоги ЧП с захватом заложников в Ростове
Жаркий отпуск: 5 способов сделать его комфортным и незабываемым
Беспрецедентное решение: руководитель минздрава Свердловской области Андрей Карлов одобрил применение лекарства "Рисдиплам" Мише Бахтину

Мише Бахтину с диагнозом СМА, разрешили применение лекарства "Рисдиплам"

2:29
Здоровье

Глава минздрава Свердловской области Андрей Карлов разрешил применение препарата "Рисдиплам" малышу Мише Бахтину, у которого диагностирована спинальная мышечная атрофия (СМА).

Мише Бахтину с диагнозом СМА, разрешили применение лекарства "Рисдиплам"
Фото: t.me/minzdravso by Канал пресс-службы Минздрава Свердловской области, PDM

Спустя 2 года, которые родители мальчика бились за назначение препарата "Рисдиплам", министр одобрил его применение. Согласно данным агентства URA.RU, у которого имеется документ об этом распоряжении, это решение стало беспрецедентным в истории уральской медицины.

"Принятие решения Карловым было сложным процессом, учитывая его профессиональный опыт детского врача и беспокойство о возможной реакции организма ребенка на изменение терапии. Карлов обращался за информацией к производителю препарата "Рисдиплам", однако не получил данных, которые бы его полностью удовлетворили. Взвешивая интересы ребенка и давление со стороны общественности, министр тщательно изучил предоставленные родителями исследования. После анализа информации он согласился на назначение препарата при условии, что ребенок будет регулярно проходить обследования для мониторинга возможных побочных эффектов. Это решение стало первым на Урале", — заявил собеседник агентства, который предоставил документ.

Миша Бахтин стал первым младенцем в нашей стране, которому в раннем возрасте диагностировали редкое смертельное заболевание — в полтора месяца у него обнаружили СМА. Изначально для лечения малыша был применён самый дорогой в мире препарат "Золгенсма" (стоимость 1 его ампулы равна 160 миллионам рублей). Тогда, в 2020 году, деньги на него удалось собрать благодаря помощи людей.

После успешного начала лечения этим препаратом, родители мальчика обратились в Областную детскую клиническую больницу и министерство здравоохранения Свердловской области, чтобы лечение было продолжено препаратом "Рисдиплам". Но им отказали. В 2021 году родители подали иск и в 2022 году суд вынес решение о том, что минздрав должен обеспечить Мишу необходимым лекарством. Министерство подало апелляционные и кассационные жалобы, но решение суда осталось в силе. Чтобы привлечь внимание общественности, родители мальчика регулярно устраивали одиночные пикеты.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
Специалист Коровкин Михаил
Проводит лечение широкого спектра неврологических заболеваний (сколиоз, дорсопатии, головные боли, боли в спине)
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
Обсудить
Популярное
Как правильно поливать перец: простой водой не обойтись

При выращивании такой культуры, как перец, очень важно уделять внимание правильному поливу и подпитке посадок, чтобы растение вовремя получало необходимые вещества и влагу для роста и урожайности.

Перец следует поливать не просто водой, а слабым раствором минеральных удобрений
Лайфхак, как сделать голубцы в 2 раза вкуснее
Как приготовить голубцы в 2 раза вкуснее обычных: лайфхак советских поваров
Точно растопят ваше сердце: три самые ласковые породы собак
Урожай ящиками собирали: лучшая подкормка для огурцов на весь сезон
Британия заявила, что не давала разрешение на удары ракетами Storm Shadow вглубь РФ Дмитрий Плотников США разместят в Германии "Томагавки", способные нести ядерный заряд Любовь Степушова
Забудьте о химии: эксперты раскрыли лучшие средства от тли
Что нужно сделать с каждым помидорчиком в июле: обязательная процедура
Обвал неизбежен: в Госдуме рассказали об "эффекте храповика", который не даёт жилью подешеветь
Обвал неизбежен: в Госдуме рассказали об "эффекте храповика", который не даёт жилью подешеветь
Последние материалы
Госдума предложила ввести уголовное наказание за скручивание автопробега
Стало известно, как побороть сон за рулем
Politico: дипломаты стран Запада не верят в улучшение положения Украины в 2024 году
Садальскому не понравилось новое название театра Виктюка
Российские спортсмены получили компенсации за недопуск к Олимпиаде в Париже
Как спасти несладкую дыню: советы опытных хозяек
Получение root-прав лишает гаджет гарантии, предупредил программист Ситнов
Выбираем направление для отдыха в Индии: Раджастан, Гоа, Дели или Керала?
Татьяна Брухунова поделилась кадрами из путешествия
Врач Вязова: важные утренние привычки для вашего здоровья и продуктивности
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников