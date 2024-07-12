Беспрецедентное решение: руководитель минздрава Свердловской области Андрей Карлов одобрил применение лекарства "Рисдиплам" Мише Бахтину

Мише Бахтину с диагнозом СМА, разрешили применение лекарства "Рисдиплам"

2:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Глава минздрава Свердловской области Андрей Карлов разрешил применение препарата "Рисдиплам" малышу Мише Бахтину, у которого диагностирована спинальная мышечная атрофия (СМА).

Фото: t.me/minzdravso by Канал пресс-службы Минздрава Свердловской области, PDM

Спустя 2 года, которые родители мальчика бились за назначение препарата "Рисдиплам", министр одобрил его применение. Согласно данным агентства URA.RU, у которого имеется документ об этом распоряжении, это решение стало беспрецедентным в истории уральской медицины.

"Принятие решения Карловым было сложным процессом, учитывая его профессиональный опыт детского врача и беспокойство о возможной реакции организма ребенка на изменение терапии. Карлов обращался за информацией к производителю препарата "Рисдиплам", однако не получил данных, которые бы его полностью удовлетворили. Взвешивая интересы ребенка и давление со стороны общественности, министр тщательно изучил предоставленные родителями исследования. После анализа информации он согласился на назначение препарата при условии, что ребенок будет регулярно проходить обследования для мониторинга возможных побочных эффектов. Это решение стало первым на Урале", — заявил собеседник агентства, который предоставил документ.

Миша Бахтин стал первым младенцем в нашей стране, которому в раннем возрасте диагностировали редкое смертельное заболевание — в полтора месяца у него обнаружили СМА. Изначально для лечения малыша был применён самый дорогой в мире препарат "Золгенсма" (стоимость 1 его ампулы равна 160 миллионам рублей). Тогда, в 2020 году, деньги на него удалось собрать благодаря помощи людей.

После успешного начала лечения этим препаратом, родители мальчика обратились в Областную детскую клиническую больницу и министерство здравоохранения Свердловской области, чтобы лечение было продолжено препаратом "Рисдиплам". Но им отказали. В 2021 году родители подали иск и в 2022 году суд вынес решение о том, что минздрав должен обеспечить Мишу необходимым лекарством. Министерство подало апелляционные и кассационные жалобы, но решение суда осталось в силе. Чтобы привлечь внимание общественности, родители мальчика регулярно устраивали одиночные пикеты.