Эффективные способы, как остановить выпадение волос

Чтобы остановить выпадение волос, нужно есть больше белка

1:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Выпадение волос может иметь множество причин, и одна из них — недостаток витаминов и питательных веществ в организме. Чтобы остановить выпадение волос, вы должны изменить свой рацион и добавить некоторые продукты, которые помогут должным образом питать ваш организм.

Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis, PDM

Белок

Волосы в основном состоят из белка, называемого кератином. Поэтому важно включить в свой рацион продукты, богатые белком. Нежирное мясо, такое как курица и индейка, рыба, яйца и растительные источники, такие как фасоль и чечевица, являются отличным выбором. Белок является строительным материалом для сильных и здоровых волос.

Железо

Железо жизненно важно для транспортировки кислорода к волосяным фолликулам. Низкий уровень железа может привести к выпадению волос.

Включите в свой рацион продукты, богатые железом, такие как нежирное красное мясо, птица, рыба, листовая зелень, такая как шпинат, и чечевица.

Витамины

Некоторые витамины играют ключевую роль в здоровье волос. Витамины группы В важны для здоровья волос. Такие продукты, как яйца, орехи и цельнозерновые продукты, являются хорошими источниками. Они помогают поддерживать сильные и здоровые волосы.

Антиоксиданты защищают волосы от повреждений, вызванных вредными молекулами, называемыми свободными радикалами. Ягоды, шпинат и другая тёмная листовая зелень богаты антиоксидантами, которые приносят пользу вашим волосам.

Избегайте обезвоживания

Употребление достаточного количества воды имеет решающее значение для здоровья волос. Вода сохраняет волосы и кожу головы увлажнёнными, предотвращая сухость и ломкость.