Будьте внимательны: кому нельзя принимать омега-3 и почему

Рыбий жир получают из жирной рыбы, такой как лосось, сардины и форель.
В форме добавок рыбий жир является богатым источником омега-3 жирных кислот, которые помогают поддерживать хорошее здоровье.
В клинических испытаниях было показано, что омега-3 регулирует кровяное давление, снижает свёртываемость крови и, таким образом, уменьшает риск сердечного приступа и инсульта.
Кроме того, омега-3 снижает уровень триглицеридов и холестерина низкой плотности, обладает противовоспалительной и антиаритмической активностью, снижает аппетит и дарит чувство сытости.
Исследования показывают, что спортсмены быстрее теряют жировые отложения при приёме 2 граммов рыбьего жира в день. Он предотвращает сухость и ломкость волос, зуд кожи головы, перхоть и выпадение волос.
Прежде всего, омега-3 жирные кислоты улучшают здоровье волос, воздействуя на кожу головы.
Есть люди, у которых аллергия на рыбу и которым не следует употреблять рыбий жир. Этот продукт также противопоказан людям, чья поджелудочная железа не вырабатывает достаточное количество ферментов.
Есть люди с неспецифическими аутоиммунными процессами в кишечнике, у которых плохая переносимость рыбьего жира.
Существует множество пород собак, которые славятся своей дружелюбностью и ласковым характером. Однако мы назовём три особенно ласковые породы собак, которые известны своей привязанностью к людям.