Будьте внимательны: кому нельзя принимать омега-3 и почему

Омега-3 нельзя принимать при проблемах с поджелудочной железой

1:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Рыбий жир получают из жирной рыбы, такой как лосось, сардины и форель.

Фото: openverse.org by DBduo Photography, CC BY-SA 2.0

В форме добавок рыбий жир является богатым источником омега-3 жирных кислот, которые помогают поддерживать хорошее здоровье.

В чём польза омега-3

В клинических испытаниях было показано, что омега-3 регулирует кровяное давление, снижает свёртываемость крови и, таким образом, уменьшает риск сердечного приступа и инсульта.

Кроме того, омега-3 снижает уровень триглицеридов и холестерина низкой плотности, обладает противовоспалительной и антиаритмической активностью, снижает аппетит и дарит чувство сытости.

Исследования показывают, что спортсмены быстрее теряют жировые отложения при приёме 2 граммов рыбьего жира в день. Он предотвращает сухость и ломкость волос, зуд кожи головы, перхоть и выпадение волос.

Прежде всего, омега-3 жирные кислоты улучшают здоровье волос, воздействуя на кожу головы.

Кому нельзя принимать рыбий жир

Есть люди, у которых аллергия на рыбу и которым не следует употреблять рыбий жир. Этот продукт также противопоказан людям, чья поджелудочная железа не вырабатывает достаточное количество ферментов.

Есть люди с неспецифическими аутоиммунными процессами в кишечнике, у которых плохая переносимость рыбьего жира.