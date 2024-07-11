Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперт Матвеева: безопасный маникюр для детей, что должны знать родители
Мария Погребняк рассказала о необычном гаджете для беременных
Финансовая помощь Украине угрожает единству Евросоюза
Ушла из жизни актриса Шелли Дюваль, известная по фильму "Сияние"
CEE: Марс, вероятно, имел холодное и ледяное прошлое
Врач Агаева: для взрослых важна вакцинация от ВПЧ и клещевого энцефалита
Эксперты ответили, почему кошка шипит на гостей
Разница между сухой и обезвоженной кожей: причины и уход
Nature: молекула LK-2 защитила мозг мышей от повреждения при инсульте
Терапевт Алексеева дала советы тем, кто страдает о невыносимой жары

Терапевт Алексеева объяснила, как спастись от аномальной жары

Здоровье

Терапевт, врач высшей категории Лариса Алексеева перечислила рекомендации, которые помогут вам пережить сильную жару.

Терапевт Алексеева объяснила, как спастись от аномальной жары
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Специалист советует избегать прямых солнечных лучей, чтобы не стать жертвой теплового удара. Она призывает не забывать носить головной убор и всегда брать с собой бутылку воды.

Ранее педиатр Наталья Жереблюк рассказала, как защитить ребёнка от аномальной жары.

"Желательно выжать в воду сок половинки лимона: в расчете на литр. Подкисленная вода хорошо утоляет жажду. К тому же вы восполняете содержание в организме витамина С, который активно выводится вместе с потом", — цитирует слова медика "Вечерняя Москва".

Терапевт рекомендует носить лёгкую светлую одежду из натуральных тканей, так как одежда из тёмных тканей притягивает солнечные лучи.

"Если вам дурно, смочите прохладной водой внутреннюю сторону рук от плеч до запястий", — сказала Алексеева.

Врач предупредила, что в сильную жару не стоит принимать холодный душ, так как резкий перепад температур даёт большую нагрузку на организм.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Тюкалова Наталья
Проводит амбулаторную медицинскую помощь пациентам терапевтического и гематологического профиля, пульмонологию и гематологию, микробиологию и химиотерапию, профилактику, диагностику и лечение заболеваний у лиц пожилого возраста.
Специалист Марудова Наталья
Заведующая отделением поликлинической педиатрии
Специалист Пономарева Нина
Занимается профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний различных органов и систем, проводит лечение часто болеющих детей, составляет график прививок, оформляет справки, санаторные карты, карты перед поступлением в детский и школу.
Обсудить
Популярное
Волочкова рассказала, как провела время с приехавшей к ней в гости дочкой Ариадной

Анастасия Волочкова поделилась радостью - к ней в гости приехала наследница, дочка Ариадна.

Волочкова рассказала, что к ней в гости приехала дочка Ариадна
Идеальная почва для голубики: как создать и поддерживать нужную кислотность
По "бабушкиному методу": как подкислить почву для голубики за 5 минут
Петросян с женой и сыном отправились в путешествие: "Ваган ждал этого дня несколько месяцев!"
Россия создала новый дальний БПЛА-разведчик, наводящий "Искандеры" и невидимый для ПВО
Ждём августа. В июле покупать арбузы крайне не рекомендуется Дмитрий Плотников США разместят в Германии "Томагавки", способные нести ядерный заряд Любовь Степушова
Боевая авиация России изменила тактику нанесения ударов ракетами по территории Украины
Как проехать там, где нельзя? Вот как вы можете легально проигнорировать знак "Движение запрещено"
"У Анджелины будет красивая мачеха": Боня отреагировала на новый роман отца своей дочери с экс-моделью Victoria's Secret
"У Анджелины будет красивая мачеха": Боня отреагировала на новый роман отца своей дочери с экс-моделью Victoria's Secret
Последние материалы
Nature: молекула LK-2 защитила мозг мышей от повреждения при инсульте
Студия Larian выбрала D&D вместо Fallout или Ultima для создания Baldur's Gate 3
По итогам года выдадут 400 тысяч семейных ипотек, предсказал "Дом.РФ"
Россиянам рассказали о новом налоге, который их ожидает с 2025 года
Грузия отказывает во въезде россиянам из Крыма
Доля российских фильмов на ТВ выросла до 78% после ухода Голливуда
"Спартак" и священники обсуждают совместные инициативы на благо фанатов
"Дом.РФ" назвал 35 регионов с особыми условиями семейной ипотеки
Татьяна Лазарева* высказалась о своём аресте в России
Skoda ищет возможность вернуться на российский автомобильный рынок
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников