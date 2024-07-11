Терапевт Алексеева дала советы тем, кто страдает о невыносимой жары

Терапевт Алексеева объяснила, как спастись от аномальной жары

Терапевт, врач высшей категории Лариса Алексеева перечислила рекомендации, которые помогут вам пережить сильную жару.

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Специалист советует избегать прямых солнечных лучей, чтобы не стать жертвой теплового удара. Она призывает не забывать носить головной убор и всегда брать с собой бутылку воды.

Ранее педиатр Наталья Жереблюк рассказала, как защитить ребёнка от аномальной жары.

"Желательно выжать в воду сок половинки лимона: в расчете на литр. Подкисленная вода хорошо утоляет жажду. К тому же вы восполняете содержание в организме витамина С, который активно выводится вместе с потом", — цитирует слова медика "Вечерняя Москва".

Терапевт рекомендует носить лёгкую светлую одежду из натуральных тканей, так как одежда из тёмных тканей притягивает солнечные лучи.

"Если вам дурно, смочите прохладной водой внутреннюю сторону рук от плеч до запястий", — сказала Алексеева.

Врач предупредила, что в сильную жару не стоит принимать холодный душ, так как резкий перепад температур даёт большую нагрузку на организм.