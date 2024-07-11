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Как защитить малыша от аномальной жары? Ответила педиатр

Педиатр Жереблюк рассказала, как защитить ребенка от аномальной жары

1:41
Здоровье

В аномальную жару, когда за окном +30 — + 40 градусов тепла страдают взрослые, которым нечем дышать, а тело плавится, но больше всего мучаются дети, которым еще жарче, чем взрослым. Педиатр Наталья Жереблюк рассказала, как защитить ребёнка от аномальной жары.

Педиатр Жереблюк рассказала, как защитить ребенка от аномальной жары
Фото: openverse.org by Sébastien GARNIER, CC BY-NC 2.0

"Сначала ограничьте пребывание ребенка на солнце. Прогулки с детьми грудного или младшего возраста лучше совершать до 11.00 днем и после 17.00 вечером. Обязательно следите, чтобы малыш не находился под прямыми солнечными лучами", — цитирует врача "СЭ".

У малыша на голове обязательно должна быть панамка с козырьком, чтобы не только обезопасить голову, но и защитить глаза. Одежду следует надевать из легких тканей, например льна или хлопка. Она хорошо проветривается и впитывает пот, что не дает ребенку перегреться.

"Следите, чтобы подгузник был чистым, снимите его в жару, пусть малыш побудет в хлопковых трусиках. Уберите из коляски одеяла, пледы и постелите хлопковую пеленку", — уточнила педиатр.

Ребенку стоит поменьше сидеть в коляске, лучше берите ребёнка на руки в такую погоду.

"В периоды аномальной жары давайте детям больше воды, сочные фрукты и овощи, но с учетом отсутствия аллергии", — пояснила она.

Наносить на тело малыша молочко и лосьоны в жаркую погоду не стоит, так как они сделает детскую кожу более горячей. Лучше принимать теплые ванны утром и вечером, они хорошо охладят ребенка.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Тюкалова Наталья
Проводит амбулаторную медицинскую помощь пациентам терапевтического и гематологического профиля, пульмонологию и гематологию, микробиологию и химиотерапию, профилактику, диагностику и лечение заболеваний у лиц пожилого возраста.
Специалист Марудова Наталья
Заведующая отделением поликлинической педиатрии
Специалист Пономарева Нина
Занимается профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний различных органов и систем, проводит лечение часто болеющих детей, составляет график прививок, оформляет справки, санаторные карты, карты перед поступлением в детский и школу.
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