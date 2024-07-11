Как защитить малыша от аномальной жары? Ответила педиатр

Педиатр Жереблюк рассказала, как защитить ребенка от аномальной жары

1:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В аномальную жару, когда за окном +30 — + 40 градусов тепла страдают взрослые, которым нечем дышать, а тело плавится, но больше всего мучаются дети, которым еще жарче, чем взрослым. Педиатр Наталья Жереблюк рассказала, как защитить ребёнка от аномальной жары.

Фото: openverse.org by Sébastien GARNIER, CC BY-NC 2.0

"Сначала ограничьте пребывание ребенка на солнце. Прогулки с детьми грудного или младшего возраста лучше совершать до 11.00 днем и после 17.00 вечером. Обязательно следите, чтобы малыш не находился под прямыми солнечными лучами", — цитирует врача "СЭ".

У малыша на голове обязательно должна быть панамка с козырьком, чтобы не только обезопасить голову, но и защитить глаза. Одежду следует надевать из легких тканей, например льна или хлопка. Она хорошо проветривается и впитывает пот, что не дает ребенку перегреться.

"Следите, чтобы подгузник был чистым, снимите его в жару, пусть малыш побудет в хлопковых трусиках. Уберите из коляски одеяла, пледы и постелите хлопковую пеленку", — уточнила педиатр.

Ребенку стоит поменьше сидеть в коляске, лучше берите ребёнка на руки в такую погоду.

"В периоды аномальной жары давайте детям больше воды, сочные фрукты и овощи, но с учетом отсутствия аллергии", — пояснила она.

Наносить на тело малыша молочко и лосьоны в жаркую погоду не стоит, так как они сделает детскую кожу более горячей. Лучше принимать теплые ванны утром и вечером, они хорошо охладят ребенка.