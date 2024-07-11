Как защитить малыша от аномальной жары? Ответила педиатр

В аномальную жару, когда за окном +30 — + 40 градусов тепла страдают взрослые, которым нечем дышать, а тело плавится, но больше всего мучаются дети, которым еще жарче, чем взрослым. Педиатр Наталья Жереблюк рассказала, как защитить ребёнка от аномальной жары.
"Сначала ограничьте пребывание ребенка на солнце. Прогулки с детьми грудного или младшего возраста лучше совершать до 11.00 днем и после 17.00 вечером. Обязательно следите, чтобы малыш не находился под прямыми солнечными лучами", — цитирует врача "СЭ".
У малыша на голове обязательно должна быть панамка с козырьком, чтобы не только обезопасить голову, но и защитить глаза. Одежду следует надевать из легких тканей, например льна или хлопка. Она хорошо проветривается и впитывает пот, что не дает ребенку перегреться.
"Следите, чтобы подгузник был чистым, снимите его в жару, пусть малыш побудет в хлопковых трусиках. Уберите из коляски одеяла, пледы и постелите хлопковую пеленку", — уточнила педиатр.
Ребенку стоит поменьше сидеть в коляске, лучше берите ребёнка на руки в такую погоду.
"В периоды аномальной жары давайте детям больше воды, сочные фрукты и овощи, но с учетом отсутствия аллергии", — пояснила она.
Наносить на тело малыша молочко и лосьоны в жаркую погоду не стоит, так как они сделает детскую кожу более горячей. Лучше принимать теплые ванны утром и вечером, они хорошо охладят ребенка.
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