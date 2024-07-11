Какие виды чая пить для снятия напряжения: не понадобятся даже успокоительные таблетки

Липовый и лавандовый чай отлично снимает стресс

1:27 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Не каждый чай содержит кофеин, поэтому некоторые сорта могут способствовать расслаблению.

Фото: flickr.com by понафотки, CC BY-SA 2.0

Если вы постоянно испытываете стресс или нервничаете, то расслабляющая чашка чая может быть весьма кстати — вам просто нужно подобрать идеальный сорт чая.

Ромашковый чай

Ромашка — популярный напиток для расслабления. Она известна своими успокаивающими свойствами. Ромашковый чай может помочь уменьшить стресс и беспокойство. Его часто пьют перед сном, чтобы улучшить сон.

Лавандовый чай

Лавандовый чай не только ароматен, но и обладает расслабляющими свойствами. Приятный аромат и вкус лаванды помогают снять напряжение и стресс. Это отличный выбор для вечернего отдыха.

Мятный чай

Мятный чай не только освежает, но и помогает расслабиться. Он известен своей способностью успокаивать расстройство желудка, что делает его хорошим выбором, если стресс влияет на ваше пищеварение.

Чай из пассифлоры

Чай из пассифлоры традиционно используется при тревоге и бессоннице. Он обладает мягким, приятным вкусом и считается безопасным для отдыха.

Липовый чай

Липовый чай обладает нежным цветочным вкусом и мягким седативным действием. Это мягкий выбор для отдыха.