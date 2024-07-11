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Эти неочевидные продукты вызывают изжогу: будьте осторожны

Шоколад и мята вызывают изжогу

1:33
Здоровье

Некоторая пища может вызвать изжогу — неприятное чувство, которое легко может испортить вам день. Есть менее очевидные продукты, которые также вызывают изжогу. Вот несколько продуктов, которых следует избегать людям с чувствительным желудком.

Шоколад и мята вызывают изжогу
Фото: commons.wikimedia.org by Саймон А. Югстер, CC BY-SA 3.0

Мята

Мята известна своими успокаивающими свойствами. Однако она может расслабить мышцу, которая отделяет желудок от пищевода, позволяя желудочной кислоте течь обратно вверх.

Шоколад

Несмотря на то, что это любимое лакомство для многих, шоколад может расслабить нижний пищеводный сфинктер, что приводит к изжоге.

Жареная и жирная пища

Известно, что жирные блюда, такие как картофель фри, жареная курица и гамбургеры, расслабляют нижний пищеводный сфинктер.

Кофе и чай

Оба этих напитка содержат кофеин, который может стимулировать желудок вырабатывать больше кислоты, потенциально вызывая изжогу.

Алкоголь

Алкоголь может расслабить нижний пищеводный сфинктер, облегчая попадание желудочной кислоты обратно в пищевод, что приводит к изжоге.

Чеснок

Чеснок, как и лук, содержит соединения, которые могут расслаблять нижний пищеводный сфинктер и способствовать изжоге.

Но не у всех возникает изжога от этих продуктов. Однако если вы регулярно замечаете изжогу после употребления этих продуктов, следует уменьшить их потребление или помнить о размерах порций.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
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Имеет большой клинический опыт лечения дисбактериоза, язвенной болезни и гастрита
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Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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