Вся правда об активированном угле: когда его можно принимать

Чем полезен активированный уголь для здоровья

1:31 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследование, проведённое с участием 52 взрослых, показало, что приём активированного угля уменьшает количество газов, которые могут мешать ультразвуковым изображениям.

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Как производится активированный уголь

Активированный уголь изготавливается из растительного древесного угля, который получают путём термической обработки древесины лиственных пород.

Уголь представляет собой остатки сгоревшего органического материала, которые представляют собой остывшие, прочные куски чёрного цвета.

Что содержит активированный уголь

Активированный уголь на 87-97% состоит из угля, а также может содержать водород, кислород, азот, серу и другие вещества.

По своему химическому составу активированный уголь схож с графитом, материалом, используемым, в том числе, в обычных карандашах.

Почему стоит принимать активированный уголь

Лечение желудочно-кишечных расстройств, диареи, метеоризма, пищевых отравлений от испорченных продуктов, медикаментов, алкоголя и солей тяжелых металлов (двадцать-тридцать грамм порошка на стакан воды при отравлении, одна-три таблетки трижды в день при метеоризме).

С помощью активированного угля можно вывести из организма любые токсические вещества и соединения.

Преимущества препарата: щадящее воздействие на слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта.