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Вся правда об активированном угле: когда его можно принимать

Чем полезен активированный уголь для здоровья

1:31
Здоровье

Исследование, проведённое с участием 52 взрослых, показало, что приём активированного угля уменьшает количество газов, которые могут мешать ультразвуковым изображениям.

Чем полезен активированный уголь для здоровья
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Как производится активированный уголь

Активированный уголь изготавливается из растительного древесного угля, который получают путём термической обработки древесины лиственных пород.

Уголь представляет собой остатки сгоревшего органического материала, которые представляют собой остывшие, прочные куски чёрного цвета.

Что содержит активированный уголь

Активированный уголь на 87-97% состоит из угля, а также может содержать водород, кислород, азот, серу и другие вещества.

По своему химическому составу активированный уголь схож с графитом, материалом, используемым, в том числе, в обычных карандашах.

Почему стоит принимать активированный уголь

Лечение желудочно-кишечных расстройств, диареи, метеоризма, пищевых отравлений от испорченных продуктов, медикаментов, алкоголя и солей тяжелых металлов (двадцать-тридцать грамм порошка на стакан воды при отравлении, одна-три таблетки трижды в день при метеоризме).

С помощью активированного угля можно вывести из организма любые токсические вещества и соединения.

Преимущества препарата: щадящее воздействие на слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пшеничко Лариса
В качестве врача-эндокринолога занимается лечением и диагностикой гормональных нарушений; заболеваний щитовидной железы; патологии надпочечников; сахарного диабета 1-го и 2-го типа; нейропатий при сахарном диабете; опухолей гипофиза; дисфункции яичников
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