Врач назвал причины тяги к сладкому

Врач Терушкин: тягу к сладкому может спровоцировать дефицит белка в рационе

0:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сократить потребность в сладком можно, если обеспечить организм достаточным количеством белка, как отметил эндокринолог Роман Терушкин в интервью для life. ru.

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"Чаще всего повышенная потребность в сладком возникает, если в рационе не хватает белка. Белковые продукты обеспечивают нас строительным материалом и энергией, нехватка которых вынуждает есть сладкое для того, чтобы быстро получить "дозу" энергии", — пояснил врач.

Кроме того, кишечные бактерии производят серотонин, гормон удовольствия. При нарушении работы кишечной микрофлоры, например, из-за воспаления, серотонина вырабатывается меньше, и человек ищет способы компенсировать это, например, употребляя сладости.

Врач подчеркнул, что тяга к сладкому не является заболеванием, а симптомом, который требует внимания терапевта, диетолога или психотерапевта.