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Врач назвал причины тяги к сладкому

Врач Терушкин: тягу к сладкому может спровоцировать дефицит белка в рационе

0:58
Здоровье

Сократить потребность в сладком можно, если обеспечить организм достаточным количеством белка, как отметил эндокринолог Роман Терушкин в интервью для life. ru.

Врач Терушкин: тягу к сладкому может спровоцировать дефицит белка в рационе
Фото: freepik.com is licensed under public domain

"Чаще всего повышенная потребность в сладком возникает, если в рационе не хватает белка. Белковые продукты обеспечивают нас строительным материалом и энергией, нехватка которых вынуждает есть сладкое для того, чтобы быстро получить "дозу" энергии", — пояснил врач.

Кроме того, кишечные бактерии производят серотонин, гормон удовольствия. При нарушении работы кишечной микрофлоры, например, из-за воспаления, серотонина вырабатывается меньше, и человек ищет способы компенсировать это, например, употребляя сладости.

Врач подчеркнул, что тяга к сладкому не является заболеванием, а симптомом, который требует внимания терапевта, диетолога или психотерапевта.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Елисеева Виктория
Занимается диагностикой и лечением таких заболеваний, как избыточный вес, ожирение, нарушение углеводного обмена, нарушение толерантности к глюкозе, гликемия, заболевания щитовидной железы, заболевания надпочечников, заболевания гипофиза, остеопороз, гиперпролактинемия
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