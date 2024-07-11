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Не вздумайте пить и курить во время магнитной бури

Магнитные бури увеличивают риск инфарктов и инсультов, предупредил профессор Ахмедов

2:11
Здоровье

Солнце вышло на пик активности, поэтому магнитные бури всё чаще и мощнее. Заведующий кафедрой медицинской реабилитации Омского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, профессор Вадим Ахмедов дал несколько советов читателям gorod55.ru о том, как снизить их воздействие на организм.

Магнитные бури увеличивают риск инфарктов и инсультов, предупредил профессор Ахмедов
Фото: mos.ru by Юлия Иванко, PDM

"Магнитные бури являются не стопроцентной проблемой для всего населения, реагируют только метеозависимые люди. К ним относятся лица с гипертонией и бронхиальной астмой. У них могут ощущаться приступы удушья и нехватка воздуха", — предупредил собеседник издания.

Им следует внимательнее относиться к своему здоровью, не пропускать приём препаратов, назначенных врачом, а в каких-то случаях увеличить их дозировку (предварительно проконсультировавшись со специалистом).

Разумная осторожность не помешает и здоровым людям. "В эти дни рекомендуется уменьшить интенсивность физической нагрузки, в лучшем случае, ограничиться обычной ходьбой. Не стоит перегружаться за компьютером и заниматься тяжёлой умственной работой, — посоветовал профессор. — Во время магнитных бурь надо вести максимально щадящий образ жизни для организма".

Усугубляет состояние жара. "Этот фактор влияет на переносимость электромагнитных бурь. Усугубляется состояние из-за гипоксии, чувства нехватки воздуха", — объяснил Ахмедов.

Наилучшим способом помочь организму он назвал отказ от вредных привычек в дни магнитных бурь. Узнать, когда они могут разразиться, можно на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ (там надо выбрать свой регион).

"Нужно постараться не курить в дни магнитных бурь, а лучше вообще избавиться от этой вредной привычки. Не злоупотреблять алкогольными напитками, не пересаливать пищу, потому что из-за этого задерживается жидкость в организме", — призвал учёный.

В сложные времена и не только нужно пить достаточное количество воды, гулять на свежем воздухе и высыпаться, заключил он.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
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Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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